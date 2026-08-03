Taguatinga recebe coleta de sangue do Hemocentro de Brasília nesta quinta

Beatriz Ocké*—Nesta quinta-feira (6/8), a Unidade Móvel do Hemocentro de Brasília promove uma coleta de sangue na Praça do Relógio, em Taguatinga. A ação, que ocorre até as 16h, conta com uma equipe da instituição preparada para atender aos doadores.
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Os voluntários devem realizar o agendamento para doar no site agenda.df.gov.br. Doadores que não estiverem agendados também poderão ser atendidos, conforme capacidade máxima de atendimento.
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Estar apto para doar sangue exige ter entre 16 e 69 anos — menores de idade precisam de autorização —, pesar acima de 51 kg, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto.
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