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DOAÇÃO DE SANGUE

Taguatinga recebe coleta de sangue do Hemocentro de Brasília nesta quinta

Unidade móvel do Hemocentro de Brasília está na Praça do Relógio, em Taguatinga, até as 16h, para coletar sangue de doadores

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos — menores de idade precisam de autorização —, pesar acima de 51 kg, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. - (crédito: Divulgação)
Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos — menores de idade precisam de autorização —, pesar acima de 51 kg, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. - (crédito: Divulgação)

Beatriz Ocké*—Nesta quinta-feira (6/8), a Unidade Móvel do Hemocentro de Brasília promove uma coleta de sangue na Praça do Relógio, em Taguatinga. A ação, que ocorre até as 16h, conta com uma equipe da instituição preparada para atender aos doadores.

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Os voluntários devem realizar o agendamento para doar no site agenda.df.gov.br. Doadores que não estiverem agendados também poderão ser atendidos, conforme capacidade máxima de atendimento. 

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Estar apto para doar sangue exige ter entre 16 e 69 anos — menores de idade precisam de autorização —, pesar acima de 51 kg, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/08/2026 13:03
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