Ações contra tráfico de drogas na Asa Norte resultam em 18 prisões

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), intensificou as investigações para reprimir o tráfico de drogas e desarticular pontos de comercialização de entorpecentes na região. Em um balanço divulgado nesta segunda-feira (3/8), a corporação revelou que, nos últimos 40 dias, foram realizadas 10 operações, resultando na prisão de 18 traficantes — incluindo três adolescentes apreendidos — e no cumprimento de nove mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Os números representam a média de uma ação policial a cada quatro dias.

A estratégia da unidade policial combina monitoramento velado, vigilâncias em campo e registros audiovisuais para mapear a dinâmica dos grupos criminosos, seus horários e formas de atuação em locais de grande circulação, como bares, áreas comerciais e arredores de instituições de ensino. Além do combate ao comércio tradicional de rua, as equipes direcionaram esforços contra o modelo "delivery", no qual traficantes vindos de outras regiões administrativas utilizavam veículos para abastecer usuários diretamente em quadras residenciais.

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Operações resultaram na prisão de 18 suspeitos na Asa Norte (foto: Divulgação/PCDF)

As operações concentraram-se em áreas consideradas sensíveis para a segurança pública da Asa Norte. Entre os locais escolhidos estão a região de bares das quadras CLN 410/411, ocupações nas proximidades do UniCEUB, a Ponte do Bragueto, a área conhecida como "Chacrinha" (no SGA 612, perto do Hospital Veterinário da UnB) e pontos de entrega de entorpecentes mapeados nas quadras SQN 413 e SQN 415.

De acordo com a PCDF, a repressão qualificada ao tráfico na região prosseguirá de forma permanente. A corporação destaca que desarticular essas redes de comercialização é fundamental para reduzir outros crimes associados à circulação de drogas na Asa Norte, como furtos, roubos e infrações violentas.