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Sest Senat Samambaia recebe teatro e mesa-redonda sobre combate à misoginia

Evento voltado a jovens aprendizes do setor de transportes reúne apresentações e debates sobre igualdade de gênero nesta terça-feira (4/8), em ação integrada à campanha nacional Agosto Lilás

A iniciativa "Juntos Contra a Misoginia" é integrada à campanha nacional do Agosto Lilás - (crédito: Divulgação)
A iniciativa "Juntos Contra a Misoginia" é integrada à campanha nacional do Agosto Lilás - (crédito: Divulgação)

Uma parceria entre o Sest Senat e concessionárias do sistema de transporte do DF promove, nesta terça-feira (4/8), uma programação especial voltada aos estudantes do programa Jovens Aprendizes. Integrada à campanha nacional do Agosto Lilás, a iniciativa "Juntos Contra a Misoginia" busca sensibilizar e conscientizar os estudantes sobre a violência contra a mulher, o machismo e a busca pela igualdade de gênero no setor de transportes e na sociedade.

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A atividade será realizada no auditório da unidade de Samambaia e terá início às 9h30 com a abertura oficial e a encenação de uma peça teatral temática. Em seguida, entre 10h e 11h, os participantes se reúnem em uma mesa-redonda e roda de conversa comandada por especialistas para a troca de ideias, orientações práticas e encaminhamentos sobre o enfrentamento à discriminação.

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A programação também abrange uma campanha solidária voltada ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Serviço


Evento: Projeto "Juntos Contra a Misoginia"
Data: Terça-feira, 4 de agosto de 2026
Horário: Das 9h35 às 11h15 (Mesa-redonda das 10h05 às 11h05)
Local: Auditório do SEST SENAT (Unidade A004) – Samambaia-DF
Programação: Abertura e teatro (9h35 às 10h05), mesa-redonda (10h05 às 11h05) e encerramento (11h05 às 11h15)

 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 03/08/2026 20:01 / atualizado em 03/08/2026 20:01
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