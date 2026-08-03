"Conseguimos equilibrar as contas", diz Celina Leão em convenção do Democrata

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou nesta segunda-feira (3/8) da convenção distrital do Democrata, realizada no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Durante o discurso, a chefe do Executivo destacou a situação fiscal do DF e afirmou que o governo conseguiu recuperar a capacidade de pagamento do Distrito Federal. “Vocês lembram que as pessoas falavam que a gente não ia conseguir equilibrar as contas públicas? Nós conseguimos”, declarou.

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Segundo Celina, no fim de julho, o Distrito Federal voltou à classificação Capag-B provisória, indicador utilizado pelo Tesouro Nacional para avaliar a capacidade de pagamento de estados e municípios. “Nós voltamos a ser Capag-B provisório, ou seja, nós já cumprimos o artigo 67”, afirmou a governadora.

Ao falar sobre a formação da nominata do Democrata para as eleições de 2026, a governadora afirmou que a legenda tem condições de eleger dois deputados distritais. “Esse partido fará dois deputados distritais. Nós vamos ajudar. Confia!”, disse.

Celina parabenizou o partido pelo trabalho na montagem da nominata e fez referência aos pré-candidatos a deputado federal e distrital presentes no evento.

Durante o discurso, a governadora afirmou que pretende participar da campanha do Democrata, apesar da rotina à frente do Executivo. “Eu estarei com vocês. Às vezes, a gente não consegue estar em muitas agendas, porque eu tenho uma cidade para cuidar”, afirmou.

Celina também associou o projeto eleitoral da legenda à atuação social do governo. Segundo ela, a candidatura não deve ser vista apenas como uma disputa política, mas como uma missão de atendimento à população. “Eu quero falar para vocês, a gente sabe que não são todos que vão chegar, mas todos vão governar com a gente”, disse. Em outro momento, afirmou: “Esse projeto nosso não é um projeto político, ele é uma missão, a missão de cuidar das pessoas”.