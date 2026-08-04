Fiscalização da PRF encontra 20 pistolas e 40 carregadores em bagagem de ônibus

Policiais rodoviários federais apreenderam 20 pistolas e 40 carregadores durante uma fiscalização em um ônibus interestadual na BR-060, no Recanto das Emas. O responsável pelos armamentos foi preso e confessou que receberia R$ 4 mil pelo transporte.

O arsenal estava no compartimento de bagagens do ônibus. Na abordagem, o cão policial K9 Jonan indicou positivamente uma mala despachada. Na inspeção do volume, os policiais encontraram 20 pistolas calibre 9 mm e 40 carregadores. Todas as armas estavam com a numeração de identificação suprimida.

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O cão também indicou positivamente um dos passageiros, que admitiu ser o responsável pela bagagem. Segundo o homem, ele embarcou com o armamento na rodoviária de Goiânia (GO). Alegou desconhecer a pessoa que lhe entregou as armas, tampouco informou o destino final da carga.

O homem, o armamento e os carregadores foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia Civil (Recanto das Emas). Os trabalhos para identificação da procedência das armas passará pela inteligência da PRF e pela perícia da Polícia Civil do DF.

