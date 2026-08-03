Homem é preso suspeito de abusar da irmã da namorada, de 8 anos

Um homem foi preso preventivamente nesta segunda-feira (3/8), suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 8 anos no DF. A prisão ocorreu durante a Operação Manus Impura, deflagrada pela Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 27ª Delegacia de Polícia.
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Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o investigado convivia com a vítima na mesma residência e teria se aproveitado de momentos em que ficava sozinho com a criança para cometer os abusos. A violência, conforme as investigações, teria começado em maio e acontecido diariamente durante aproximadamente três meses.
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A polícia informou que os crimes consistiam em atos libidinosos sem penetração. O homem era namorado da irmã mais velha da criança, uma adolescente de 16 anos.
O caso chegou ao conhecimento da família depois que a menina viu uma reportagem sobre um bebê que morreu vítima de estupro em Fortaleza. Segundo o delegado Alexandre Godinho, chefe da 27ª DP, a criança tomou coragem de se abrir para a mãe e contar sobre os abusos que estava vivendo.
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Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.