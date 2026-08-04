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Tráfico de drogas

Homem é preso acusado de "tráfico delivery" no Lago Norte

Com o suspeito, os agentes apreenderam 18 envelopes com cocaína lacrados com fita adesiva

Homem foi preso no momento de uma das entregas - (crédito: PCDF/Divulgação)
Homem foi preso no momento de uma das entregas - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) acusado de vender drogas na modalidade “delivery” em quadras residenciais do Lago Norte, área nobre de Brasília.

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A ação ocorreu nessa segunda-feira (3/8) e foi executada pelos policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). Segundo a polícia, a abordagem ocorreu no momento de uma das entregas de droga.

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Com ele, os agentes apreenderam 18 envelopes lacrados com fita adesiva. Cada um continha cocaína. O delegado-adjunto da 9ª DP, Ronney Marcelo, explica que a prisão reforça um padrão que vinha sendo monitorado pelas equipes: o uso do chamado "delivery de entorpecentes", que dificulta a identificação por parte da vizinhança.

O suspeito preso responderá por tráfico de drogas e pode pegar de 5 a 15 anos de prisão.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/08/2026 18:48
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