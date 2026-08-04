Homem é preso acusado de "tráfico delivery" no Lago Norte

Homem foi preso no momento de uma das entregas - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) acusado de vender drogas na modalidade “delivery” em quadras residenciais do Lago Norte, área nobre de Brasília.

A ação ocorreu nessa segunda-feira (3/8) e foi executada pelos policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). Segundo a polícia, a abordagem ocorreu no momento de uma das entregas de droga.

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Com ele, os agentes apreenderam 18 envelopes lacrados com fita adesiva. Cada um continha cocaína. O delegado-adjunto da 9ª DP, Ronney Marcelo, explica que a prisão reforça um padrão que vinha sendo monitorado pelas equipes: o uso do chamado "delivery de entorpecentes", que dificulta a identificação por parte da vizinhança.

O suspeito preso responderá por tráfico de drogas e pode pegar de 5 a 15 anos de prisão.