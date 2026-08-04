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Experiências de turismo rural ganham força no DF

O mapa de turismo rural da Emater reúne produtores, fazendas e outros locais onde é possível viver experiências únicas em um ambiente cercado de natureza

A Villa Giardini Ecoparque reúne natureza, cultura e sustentabilidade em um área que conta com gazebo e um verdadeiro palácio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A Villa Giardini Ecoparque reúne natureza, cultura e sustentabilidade em um área que conta com gazebo e um verdadeiro palácio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Luiz Francisco*

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O Catálogo Conexões e Experiências: Turismo, Histórias e Produtos do Campo que Encantam, que reúne as experiências de lazer oferecidas pelos agricultores do Distrito Federal, está com edital aberto, até 31 de agosto, para selecionar produtores rurais, agroindústrias e empreendimentos de turismo rural interessados em integrar a publicação, organizada Empresa de Assistência Técnica e de Extensão Rural (Emater-DF).

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Segundo o presidente da entidade, Cleison Mêdas Duval, divulgar e trabalhar em experiências turísticas em áreas rurais é importante para o segmento. “Fazemos muitas ações e muitas atividades que não chegam até a população. Fazer essa integração de produtores rurais, pontos turísticos e o ambiente urbano é necessário e benéfico para todo o setor”, disse.

Para Clarissa Valadares — turismóloga da Emater-DF —, o turismo rural no Distrito Federal se consolidou como um setor estratégico, que atua como um motor para o fortalecimento da economia local e da agricultura familiar. “Esse mercado é essencial para garantir a sustentabilidade das propriedades rurais, gerar renda e oferecer aos consumidores uma experiência segura de resgate das tradições e valorização do produtor local”, afirma a extensionista.

  • Villa Giardini Ecoparque.
    Villa Giardini Ecoparque. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Villa Giardini Ecoparque mistura bucolismo em meio à selva de pedra
    Villa Giardini Ecoparque mistura bucolismo em meio à selva de pedra Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 04/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Catálogo da Emater-DF sobre turismo rural. Villa Giardini Ecoparque.
    04/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Catálogo da Emater-DF sobre turismo rural. Villa Giardini Ecoparque. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Dhyana Giardini comentou que além de um espaço para turismo, também são feitas palestras educativas no local
    Dhyana Giardini comentou que além de um espaço para turismo, também são feitas palestras educativas no local Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Villa Giardini Ecoparque.
    Villa Giardini Ecoparque. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 04/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Catálogo da Emater-DF sobre turismo rural. Villa Giardini Ecoparque.
    04/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Catálogo da Emater-DF sobre turismo rural. Villa Giardini Ecoparque. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Fátima Cavalcante comemora o sucesso do engenho
    Fátima Cavalcante comemora o sucesso do engenho Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Cachaça Cavaco
    Cachaça Cavaco Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 04/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Catalogo da Emater-DF sobre turismo rural. Engenho Cavaco. Cachaça Cavaco.
    04/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Catalogo da Emater-DF sobre turismo rural. Engenho Cavaco. Cachaça Cavaco. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • O bagaço da cana é reutilizado
    O bagaço da cana é reutilizado Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 04/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Catalogo da Emater-DF sobre turismo rural. Engenho Cavaco. Cachaça Cavaco. Igor Cavalcante (proprietário)
    04/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Catalogo da Emater-DF sobre turismo rural. Engenho Cavaco. Cachaça Cavaco. Igor Cavalcante (proprietário) Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Segundo ela, a nova edição do catálogo vai gerar benefícios mútuos para os empreendedores rurais e os visitantes. “Para os produtores, a iniciativa garante visibilidade sem custos diretos de publicidade e abre portas para o mercado externo com a versão bilíngue”, explica Clarissa Valadares. “Já o consumidor terá acesso a um mapa detalhado das propriedades e informações seguras sobre onde encontrar gastronomia autêntica, lazer e vivências no campo sem sair do DF, sendo um convite para apoiar o agricultor local enquanto desfruta da natureza”, acrescenta a turismóloga.

Vivências

Dois espaços integram o catálogo do ano passado: o Engenho Cavaco, primeira produção de cachaça artesanal em Brasília; e a Villa Giardini Ecoparque, que reúne natureza, cultura e sustentabilidade em um área que conta com gazebo e um verdadeiro palácio.

Criada em 2016 pela família Cavalcante, a produção artesanal da cachaça integra o mapa de turismo rural da Emater desde 2020. A proprietária Fátima Cavalcante conta que a ideia surgiu para ocupar o terreno vazio da chácara. “Meu marido tinha o espaço, mas estava ocioso, depois de experiências malsucedidas com gado. Então, decidimos nos aventurar nessa parte de alambique e está dando certo”, comentou. 

Sendo um dos primeiros pontos turísticos a integrar o mapa da Emater, Fátima afirma que ter alcançado esse nível “é um orgulho”. “Temos diversas cachaças premiadas nacional e internacionalmente. E fazer parte dessa categoria da Emater também é muito importante porque reconhece a nossa qualidade. Sempre que as pessoas vêm para cá, as recebemos com o coração aberto”, disse. 

Localizada no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá, o alambique abre eventos chamados Cachaça Cavaco Experience, que permitem que os turistas e visitantes possam acompanhar todo o processo de produção, destilação, armazenamento e, fechando com chave de ouro, a degustação dos produtos. Mais informações podem ser encontradas no instagram @cachacacavaco.

No Setor de Mansões do Lago Norte, a Villa Giardini Ecoparque se apresenta como referência em sustentabilidade e turismo rural. O espaço ocupa 36 mil km², com até 65% de vegetação nativa preservada, arquitetura bioclimática e uma vista cinematográfica do Lago Paranoá. Entre as experiências oferecidas estão: Chá da Villa; oficinas de arte e criatividade; trilhas no Cerrado; além de uma infraestrutura que oferece eventos sociais e casamentos.

A proprietária do local, Dhyana Giardini, conta que a empresa foi criada a partir de um projeto arquitetado pelo filho, Cauê Girardini. De acordo com ela, a ideia era mostrar aos visitantes brasilienses que o Distrito Federal também é um lugar com forte presença no turismo rural. “Por isso, eu acho muito importante que a Emater apoie a gente nessa iniciativa, com cursos e oficinas para expandir esse conexão”, narra a produtora.

Como se inscrever

O edital está disponível no site da Emater-DF, no menu Transparência e para Chamamentos Públicos, onde podem ser acessado os formulários de inscrição. Vale destacar que nem todo produtor pode integrar o catálogo; os agricultores precisam ser vinculados à Emater, estar regularizados com as instituições sanitárias e possuir atrativos já implementados. 

Os repórteres visitaram o Engenho Cavaco e a Villa Giardini Ecoparque a convite da Emater.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 04/08/2026 21:17
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