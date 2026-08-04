Experiências de turismo rural ganham força no DF

A Villa Giardini Ecoparque reúne natureza, cultura e sustentabilidade em um área que conta com gazebo e um verdadeiro palácio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Luiz Francisco*

O Catálogo Conexões e Experiências: Turismo, Histórias e Produtos do Campo que Encantam, que reúne as experiências de lazer oferecidas pelos agricultores do Distrito Federal, está com edital aberto, até 31 de agosto, para selecionar produtores rurais, agroindústrias e empreendimentos de turismo rural interessados em integrar a publicação, organizada Empresa de Assistência Técnica e de Extensão Rural (Emater-DF).

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Segundo o presidente da entidade, Cleison Mêdas Duval, divulgar e trabalhar em experiências turísticas em áreas rurais é importante para o segmento. “Fazemos muitas ações e muitas atividades que não chegam até a população. Fazer essa integração de produtores rurais, pontos turísticos e o ambiente urbano é necessário e benéfico para todo o setor”, disse.

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Para Clarissa Valadares — turismóloga da Emater-DF —, o turismo rural no Distrito Federal se consolidou como um setor estratégico, que atua como um motor para o fortalecimento da economia local e da agricultura familiar. “Esse mercado é essencial para garantir a sustentabilidade das propriedades rurais, gerar renda e oferecer aos consumidores uma experiência segura de resgate das tradições e valorização do produtor local”, afirma a extensionista.





























Segundo ela, a nova edição do catálogo vai gerar benefícios mútuos para os empreendedores rurais e os visitantes. “Para os produtores, a iniciativa garante visibilidade sem custos diretos de publicidade e abre portas para o mercado externo com a versão bilíngue”, explica Clarissa Valadares. “Já o consumidor terá acesso a um mapa detalhado das propriedades e informações seguras sobre onde encontrar gastronomia autêntica, lazer e vivências no campo sem sair do DF, sendo um convite para apoiar o agricultor local enquanto desfruta da natureza”, acrescenta a turismóloga.

Vivências

Dois espaços integram o catálogo do ano passado: o Engenho Cavaco, primeira produção de cachaça artesanal em Brasília; e a Villa Giardini Ecoparque, que reúne natureza, cultura e sustentabilidade em um área que conta com gazebo e um verdadeiro palácio.

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Criada em 2016 pela família Cavalcante, a produção artesanal da cachaça integra o mapa de turismo rural da Emater desde 2020. A proprietária Fátima Cavalcante conta que a ideia surgiu para ocupar o terreno vazio da chácara. “Meu marido tinha o espaço, mas estava ocioso, depois de experiências malsucedidas com gado. Então, decidimos nos aventurar nessa parte de alambique e está dando certo”, comentou.

Sendo um dos primeiros pontos turísticos a integrar o mapa da Emater, Fátima afirma que ter alcançado esse nível “é um orgulho”. “Temos diversas cachaças premiadas nacional e internacionalmente. E fazer parte dessa categoria da Emater também é muito importante porque reconhece a nossa qualidade. Sempre que as pessoas vêm para cá, as recebemos com o coração aberto”, disse.

Localizada no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá, o alambique abre eventos chamados Cachaça Cavaco Experience, que permitem que os turistas e visitantes possam acompanhar todo o processo de produção, destilação, armazenamento e, fechando com chave de ouro, a degustação dos produtos. Mais informações podem ser encontradas no instagram @cachacacavaco.

No Setor de Mansões do Lago Norte, a Villa Giardini Ecoparque se apresenta como referência em sustentabilidade e turismo rural. O espaço ocupa 36 mil km², com até 65% de vegetação nativa preservada, arquitetura bioclimática e uma vista cinematográfica do Lago Paranoá. Entre as experiências oferecidas estão: Chá da Villa; oficinas de arte e criatividade; trilhas no Cerrado; além de uma infraestrutura que oferece eventos sociais e casamentos.

A proprietária do local, Dhyana Giardini, conta que a empresa foi criada a partir de um projeto arquitetado pelo filho, Cauê Girardini. De acordo com ela, a ideia era mostrar aos visitantes brasilienses que o Distrito Federal também é um lugar com forte presença no turismo rural. “Por isso, eu acho muito importante que a Emater apoie a gente nessa iniciativa, com cursos e oficinas para expandir esse conexão”, narra a produtora.

Como se inscrever

O edital está disponível no site da Emater-DF, no menu Transparência e para Chamamentos Públicos, onde podem ser acessado os formulários de inscrição. Vale destacar que nem todo produtor pode integrar o catálogo; os agricultores precisam ser vinculados à Emater, estar regularizados com as instituições sanitárias e possuir atrativos já implementados.

Os repórteres visitaram o Engenho Cavaco e a Villa Giardini Ecoparque a convite da Emater.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho