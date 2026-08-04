PDT lança Leila do Vôlei ao Senado e busca unir campo progressista no DF

Senadora irá concorrer a reeleição e afirma que partido trabalha para construir uma ampla frente para a disputa ao GDF - (crédito: Minervino / CB PRESS)

O PDT oficializou, nesta terça-feira (4/8), a candidatura da senadora Leila Barros, a Leila do Vôlei, à reeleição para o Senado Federal. Durante a convenção do partido, realizada na sede nacional da legenda, no Plano Piloto, a parlamentar afirmou que o PDT trabalha para construir uma ampla frente entre partidos do campo progressista para as eleições de 2026

Segundo Leila, o partido tem mantido conversas com diferentes siglas e pretende avançar na construção de uma aliança capaz de evitar a fragmentação do grupo na disputa pelo Governo do Distrito Federal. Ela afirmou que o objetivo é chegar unido ao eventual segundo turno. “A gente tem conversado com todos os partidos do campo e também com os que estão alinhados com as federações. A gente avançou bastante, mas queremos esgotar, principalmente, esse diálogo entre o governo e a gente”, disse.

A senadora citou as duas últimas eleições como exemplos de um cenário de fragmentação do campo político e defendeu que, diante de uma disputa considerada por ela mais acirrada, os partidos precisam concentrar forças em torno de uma candidatura única. “Nas duas últimas eleições, o campo esteve fragmentado com outros candidatos e nós entendemos que, para uma eleição dessa, tão disputada, com candidatos que estão disputando muito bem nas pesquisas, o campo só vai conseguir, de fato, o seu objetivo, que é chegar ao segundo turno unido”, afirmou.

O PDT estabeleceu 15 de agosto como prazo para concluir as conversas com outras legendas. Leila, no entanto, disse que o partido trabalha para antecipar a definição. De acordo com a senadora, a expectativa é que a construção da frente possa ser consolidada ainda nesta semana. “Eu tenho uma perspectiva de que até o final desta semana a gente consiga consolidar essa ampla frente”, declarou.

Questionada sobre uma eventual preferência entre os pré-candidatos ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT) Ricardo Cappelli (PSB) , Leila afirmou que a prioridade, neste momento, não é definir quem ocupará a cabeça da chapa, mas garantir a união entre os partidos. “O que está em jogo não é o posicionamento da senadora, é o posicionamento do meu partido. E o meu partido, neste momento, quer priorizar a ampla frente”, destacou.

A senadora descartou, por enquanto, a discussão sobre um plano alternativo, caso a articulação não avance: “A gente não tem pensado em plano B. A gente não tem pensado em qual (deles) vai encabeçar essa chapa. Eu acho que o mais importante é que ambos os candidatos, ambos os partidos entendam a importância da união".

A convenção desta terça-feira marca a entrada formal de Leila na disputa pela renovação do mandato no Senado. A estratégia do PDT, porém, vai além da candidatura própria: a legenda pretende atuar na articulação de uma frente capaz de reunir diferentes partidos em torno da disputa pelo Palácio do Buriti.

Com o prazo de 15 de agosto se aproximando, a definição das alianças deve ser um dos principais movimentos do campo progressista no Distrito Federal nas próximas semanas.