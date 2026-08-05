Agosto Dourado alerta para a importância da amamentação e do apoio às mães

Considerado o mês da conscientização e do incentivo ao aleitamento materno, a campanha Agosto Dourado, criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), promove o fortalecimento das ações de proteção e apoio à amamentação. No Distrito Federal, a rede pública de saúde intensificou as iniciativas para incentivar o aleitamento, com destaque aos benefícios do leite humano para o desenvolvimento infantil e a necessidade de uma rede de apoio que envolva não apenas as mães, mas também familiares, profissionais de saúde e toda a sociedade.

As mães que enfrentam dificuldades para amamentar ou desejam se tornar doadoras de leite humano podem buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima ou em um dos Bancos de Leite Humano (BLHs) do DF. A rede também oferece orientações por meio do portal Amamenta Brasília, além do atendimento pelo Disque Saúde 160, na opção 4, e do Portal do Cidadão, onde é possível agendar a doação de leite humano.

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Para a coordenadora de Políticas de Aleitamento Materno do Distrito Federal, Graça Cruz, a campanha tem como principal objetivo conscientizar a população sobre os impactos positivos da amamentação para a saúde. “No mundo inteiro, realizamos ações de promoção do aleitamento materno para ensinar e reforçar os múltiplos benefícios do leite humano. Os nutrientes e fatores de proteção presentes no leite materno garantem uma base de saúde duradoura”, destacou.

Graça Cruz ressaltou que a responsabilidade pelo sucesso da amamentação não deve ser voltada apenas para a lactante, mas envolver gestantes, familiares, empregadores e a comunidade em geral. “A amamentação é um direito que precisa ser assegurado por toda a sociedade. Isso envolve os serviços de saúde, a família e também os empregadores, que desempenham um papel fundamental ao apoiarem essa mulher no retorno ao trabalho para que ela continue amamentando”, pontuou a coordenadora.

Orientações

As recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses de vida do bebê e, posteriormente, mantido de forma complementar com alimentos saudáveis até os dois anos de idade ou mais. “Para que a mulher consiga atingir essas metas, ela necessita de uma rede de apoio sólida e atuante”, destacou Graça Cruz.

Criado pela OMS em parceria com a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação (Waba), a campanha Agosto Dourado faz referência ao "padrão ouro" do leite materno, considerado o alimento mais completo para a nutrição e a proteção imunológica dos bebês nos primeiros meses de vida. No Brasil, a mobilização foi instituída pela Lei Federal nº 13.435/2017, que reforça a amamentação como uma estratégia fundamental de promoção da saúde e de prevenção de doenças ao longo da vida.