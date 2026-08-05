Mega-Sena acumula em R$ 150 mi; aposta do DF acerta quina e ganha R$ 47 mil

O concurso 3.040, realizado nesta terça-feira (4/8), não teve ganhador da faixa principal. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Bom dia, Brasília! Os apostadores da capital terão uma nova chance de conquistar as cifras sorteadas pelo prêmio máximo da Mega-Sena. O próximo sorteio será realizado nesta quinta (6/8), e o prêmio está acumulado em R$ 150 milhões. O concurso 3.040, realizado nesta terça-feira (4/8), não teve ganhador da faixa principal e as seis dezenas sorteadas no evento foram: 03, 16, 24, 30, 49 e 54.

A modalidade da quina teve 89 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 47.258,21. Entre eles, um apostador do DF, que realizou o palpite na casa lotérica "Otimista demais", em Samambaia Norte. A quadra registrou 6.555 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.057,65.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.