Inmet prevê chance de chuva isolada no DF nesta quarta (5/8)

A umidade do ar deve variar entre 90% e 30% ao longo do dia - (crédito: Ed Alces/ CB Press)

Bom dia, Brasília! O Distrito Federal pode registrar chuva de forma isolada nesta quarta-feira (5/8), apesar do predomínio de tempo seco ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a possibilidade é considerada pequena por conta de um "cavado em altos níveis da atmosfera", um sistema de pressão que favorece a formação de instabilidades.

A meteorologista Thaís Cortez, do Inmet, explicou que a chance de chuva é provocada pelo aumento da umidade nos médios níveis da atmosfera. "Hoje, a gente tem uma possibilidade bem pequena e bem isolada de chuva. Não tem relação com o ciclone. A gente tem a atuação de um cavado em altos níveis, e isso pode instabilizar a nossa região de forma bem isolada. Também temos um pouquinho mais de umidade nos médios níveis da atmosfera, que possibilita essas precipitações", detalhou

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a especialista, embora a superfície continue bastante seca, a combinação desses fatores pode favorecer pancadas rápidas entre o fim da tarde e o início da noite. "Aqui na superfície a gente continua com aviso amarelo de baixa umidade. Temos essa condição durante as horas mais quentes do dia, mas, no final da tarde e início da noite, pode ocorrer essa possibilidade de chuva isolada", afirmou.

Thaís Cortez esclareceu que, pelas análises do Inmet, o ciclone extratropical que atua no sul do país, não deve provocar impactos no Distrito Federal. "Pelas nossas análises, não há indicação de influência desse ciclone aqui. O impacto dele deve ficar mais restrito à Região Sul, Sudeste, Mato Grosso do Sul e ao sul de Mato Grosso", explicou.

Leia também: DF registra dois casos de violência doméstica em menos de três horas

Números

Nesta quarta-feira (5/8), a menor temperatura registrada foi de 13,5°C no Plano Piloto e de 13,1°C em Águas Emendadas. A máxima prevista para a capital varia entre 27°C e 28°C. A umidade relativa do ar deve atingir mínima entre 25% e 30%, enquanto a máxima registrada foi de 78%, tanto no Plano Piloto quanto em Águas Emendadas.

Diante da baixa umidade, o Inmet mantém o aviso amarelo para o DF, que indica perigo potencial. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia e reduzir a exposição ao sol entre o fim da manhã e o meio da tarde.