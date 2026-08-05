Correio/Opinião: Robson Raymundo aparece pela primeira vez em pesquisa em 2026

O professor Robson Raymundo, candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) ao Governo o Distrito Federal (GDF), apareceu, pela primeira vez, na pesquisa de intenções de voto Correio/OPINIÃO Inteligência Política. O candidato ocupa o oitavo lugar com 0,5%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

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Ao Correio, o professor comemorou a pontuação na pesquisa. "Apesar da dificuldade de concorrer numa eleição tão antidemocrática, em que o espaço para os candidatos dos partidos socialistas é muito reduzido, conseguimos pontuar na pesquisa e estamos felizes com isso", afirmou.

Esta não é a primeira vez que Robson Raymundo concorre ao cargo de governador do DF. Ele concorreu também em 2022. Desde 2006, ele concorre a cargos públicos. Em 2006, foi candidato a federal. Em 2010, 2014 e 2018 foi candidato ao Senado.