Leandro Grass aparece em 3º na pesquisa Correio/Opinião e diz que não vai comentar

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou, em publicação nas redes sociais, que não pretende comentar "nenhuma pesquisa eleitoral, seja lá qual for o resultado". A declaração foi feita após a divulgação da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, nesta quarta-feira (5/8), que o coloca na terceira colocação na disputa pelo Palácio do Buriti, com 9,8% das intenções de voto. Na primeira rodada do levantamento, Grass também aparecia em terceiro lugar, com 9,2%.

Na publicação, o candidato afirmou que, por ser cientista social e professor de metodologia científica, conhece o funcionamento das pesquisas eleitorais. "Há pesquisas sérias e outras com resultados encomendados conforme o gosto ou o pagamento do cliente. Dados são produzidos. E a forma como isso acontece é que define a fidelidade da amostra em relação ao conjunto total da população. Daí também é que se define a tal ‘margem de erro’", escreveu.

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Grass afirmou que, diante de um cenário eleitoral que considera "bastante contaminado pelo poder econômico", prefere acompanhar os levantamentos internos do partido, que, segundo ele, são realizados por "gente séria". "O que posso dizer sobre as nossas internas é que o cenário está cada dia mais favorável para ganharmos as eleições", declarou.

O candidato relembrou um episódio da campanha de 2022, quando, segundo ele, uma pesquisa divulgada na véspera da eleição apontava vantagem de um adversário. "Faltando menos de um dia para a eleição, saiu uma pesquisa de um instituto conhecido indicando uma diferença de dois pontos para um dos meus adversários. O dado foi divulgado amplamente pela imprensa local e muita gente ficou perturbada com aquilo. Na urna, eu tive 22% de votos a mais que ele", afirmou.

Por fim, Grass citou uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a convenção nacional do PT, realizada no último domingo (2/8), em São Paulo. "Não fiquem preocupados com pesquisa. Nem se tiver boa, nem se não tiver. O campeonato não começou. Vai começar agora", escreveu.

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A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026.