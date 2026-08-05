Vanilla Heringer oferece roda de conversa gratuita sobre cultivo de baunilha

A programação envolve roda de conversa sobre o cultivo de baunilha no DF, degustação de alimentos feitos com baunilha e troca entre os participantes - (crédito: Foto: Divulgação)

Neste sábado (8/8), o projeto Vanilla Heringer de cultivo e manejo de orquídeas de baunilha do cerrado realiza um workshop e roda de conversa gratuitos sobre perspectivas de mercado, técnicas de cultivo e oportunidades de apoio para pequenos produtores do Distrito Federal. Anajulia Heringer, geógrafa, produtora rural e presidente da Vanilla Heringer e Cris Nardes, agricultora, serão as mediadoras da atividade.

Especiaria valorizada e procurada local, nacional e internacionalmente com grande mercado consumidor, a baunilha é de alto valor agregado, além da vantagem de que pode ser produzida em pequenas propriedades, de acordo com o pesquisador da Embrapa Cerrados Fernando Rocha.

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O evento, que busca desenvolver a cadeia produtiva da baunilha, acontecerá de 14h às 17h, no Condomínio Ville de Montagne, no Jardim Botânico. Os participantes terão direito a receber certificado de participação. A programação envolve roda de conversa sobre o cultivo de baunilha no DF, degustação de alimentos feitos com baunilha e trocas entre os participantes. As inscrições podem ser realizadas pelo Sympla.

Serviço

Workshop BAUNILHA – Cultivo de Alto Valor Agregado para Pequenas Propriedades do DF

Data: 8 de agosto de 2026

Horário: 14h às 17h

Local: Condomínio Ville de Montagne, Q. 29 Casa 02 - Jardim Botânico/Lago Sul.

Inscrições gratuitas