Correio/Opinião: Kiko Caputo aposta no início da campanha para ampliar apoio

Na segunda rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada nesta quarta-feira, Kiko Caputo (Novo), aparece em penúltimo lugar com 0,8% das intenções de voto. Ele acredita em um cenário diferente após o início oficial da campanha eleitoral, em 16 de agosto. Na primeira rodada do levantamento, o candidato apareceu em último lugar, com 0,5%.

Segundo Caputo, a campanha será uma oportunidade para apresentar suas propostas ao eleitorado. "A campanha ainda vai começar e a população do Distrito Federal vai ter a oportunidade de me conhecer melhor por meio do mais completo e abrangente plano de governo que um candidato ao GDF já apresentou", afirmou. "É um plano para cuidar das pessoas, e não dos interesses da velha política", acrescentou.

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A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026.