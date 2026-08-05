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Justiça

Acusados de esquartejar morador de rua em apartamento são condenados

Sidnei Martins de Oliveira foi convidado por um dos autores para beber no apartamento de um deles. Lá, houve uma discussão e o rapaz foi assassinado

Autor foi visto saindo de prédio com caixa nas mãos - (crédito: Material cedido ao Correio)
Autor foi visto saindo de prédio com caixa nas mãos - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Justiça condenou os responsáveis por matar e esquartejar um homem em situação de rua no Riacho Fundo. O crime ocorreu em 4 de abril do ano passado e causou repercussão no Distrito Federal.

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Gerson de Sousa Basílio e Augusto César Nunes Romano foram submetidos ao Tribunal do Júri nesta terça-feira (4/8). Gerson foi condenado a 34 anos e 3 meses de prisão, e Augusto a 26 anos e 3 meses em regime inicial fechado. Os réus não poderão recorrer em liberdade.

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Além do homicídio triplamente qualificado, os acusados foram condenados por destruição e ocultação de cadáver, fraude processual e furto qualificado. Os jurados acataram as qualificadoras apontadas pela Promotoria de Justiça: motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para o promotor de Justiça César Nardelli, que atuou no júri, a condenação da dupla é uma resposta firme diante de um crime que chocou o Riacho Fundo. “Parabenizamos a PCDF pelo trabalho exemplar na produção de provas técnicas e pela resolução do crime em menos de 12 horas”, concluiu.

Crime

O assassinato vitimou Sidnei Martins de Oliveira. O homem vivia em situação de rua. No dia do crime, imagens mostraram a vítima e os autores consumindo bebidas alcoólicas juntos em uma distribuidora do Riacho Mall. Segundo as investigações conduzidas pela 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), os acusados convidaram Sidnei para ir até a casa de um deles, a pouco metros do estabelecimento onde estavam.

No apartamento, houve um desentendimento. Augusto imobilizou a vítima com golpes de artes marciais e Gerson o atacou com uma tesoura. Sidnei não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Os dois cortaram o corpo, acondicionaram os restos mortais em duas caixas e subtraíram o cartão bancário da vítima. Por fim, Augusto limpou o apartamento para alterar o local do crime e descartou as caixas em contêineres de lixo da região.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 05/08/2026 15:43
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