Acusados de esquartejar morador de rua em apartamento são condenados

Autor foi visto saindo de prédio com caixa nas mãos - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Justiça condenou os responsáveis por matar e esquartejar um homem em situação de rua no Riacho Fundo. O crime ocorreu em 4 de abril do ano passado e causou repercussão no Distrito Federal.

Gerson de Sousa Basílio e Augusto César Nunes Romano foram submetidos ao Tribunal do Júri nesta terça-feira (4/8). Gerson foi condenado a 34 anos e 3 meses de prisão, e Augusto a 26 anos e 3 meses em regime inicial fechado. Os réus não poderão recorrer em liberdade.

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Além do homicídio triplamente qualificado, os acusados foram condenados por destruição e ocultação de cadáver, fraude processual e furto qualificado. Os jurados acataram as qualificadoras apontadas pela Promotoria de Justiça: motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para o promotor de Justiça César Nardelli, que atuou no júri, a condenação da dupla é uma resposta firme diante de um crime que chocou o Riacho Fundo. “Parabenizamos a PCDF pelo trabalho exemplar na produção de provas técnicas e pela resolução do crime em menos de 12 horas”, concluiu.

Crime

O assassinato vitimou Sidnei Martins de Oliveira. O homem vivia em situação de rua. No dia do crime, imagens mostraram a vítima e os autores consumindo bebidas alcoólicas juntos em uma distribuidora do Riacho Mall. Segundo as investigações conduzidas pela 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), os acusados convidaram Sidnei para ir até a casa de um deles, a pouco metros do estabelecimento onde estavam.

No apartamento, houve um desentendimento. Augusto imobilizou a vítima com golpes de artes marciais e Gerson o atacou com uma tesoura. Sidnei não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Os dois cortaram o corpo, acondicionaram os restos mortais em duas caixas e subtraíram o cartão bancário da vítima. Por fim, Augusto limpou o apartamento para alterar o local do crime e descartou as caixas em contêineres de lixo da região.

