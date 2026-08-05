Vídeo: sete pessoas são detidas após soltar fogos de artifício perto do Congresso

O grupo foi detido, encaminhado à delegacia e liberado após assinatura de um TCO - (crédito: Reprodução/PMDF)

Sete pessoas foram detidas pela polícia por perturbação do trabalho ou do sossego alheio, na noite de segunda-feira (4/8), na área central de Brasília. Elas estavam soltando fogos de artifício próximo ao Congresso Nacional e ao Palácio do Itamaraty.

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Equipes do 6° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) receberam informações que um grupo estava explodindo fogos de artifício na Via S1, em frente ao Palácio do Itamaraty.

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Os policiais foram ao local e encontraram sete pessoas lançando os objetos em direção aos prédios da região. Segundo a PMDF, os envolvidos eram entregadores por aplicativo e estavam gravando um conteúdo para as redes sociais, declarando apoio a um pré-candidato que é apontado como representante da categoria.

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A corporação informou que o grupo desobedeceu às ordens dadas pelos agentes, resistindo e tentando fugir do local. Após a contenção e identificação das pessoas, a polícia apreendeu cinco fogos de artifício que seriam utilizados.

O grupo foi encaminhado à 5ª DP (Setor de Grandes Áreas Norte), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e liberado em seguida.