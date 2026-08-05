Vídeo: sete pessoas são detidas após soltar fogos de artifício perto do Congresso

Sete pessoas foram detidas pela polícia por perturbação do trabalho ou do sossego alheio, na noite de segunda-feira (4/8), na área central de Brasília. Elas estavam soltando fogos de artifício próximo ao Congresso Nacional e ao Palácio do Itamaraty.
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Equipes do 6° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) receberam informações que um grupo estava explodindo fogos de artifício na Via S1, em frente ao Palácio do Itamaraty.
Os policiais foram ao local e encontraram sete pessoas lançando os objetos em direção aos prédios da região. Segundo a PMDF, os envolvidos eram entregadores por aplicativo e estavam gravando um conteúdo para as redes sociais, declarando apoio a um pré-candidato que é apontado como representante da categoria.
A corporação informou que o grupo desobedeceu às ordens dadas pelos agentes, resistindo e tentando fugir do local. Após a contenção e identificação das pessoas, a polícia apreendeu cinco fogos de artifício que seriam utilizados.
O grupo foi encaminhado à 5ª DP (Setor de Grandes Áreas Norte), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e liberado em seguida.