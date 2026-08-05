Homem tem gerador e reboque furtados dentro de condomínio no Gama

Imagens do circuito interno de segurança do local flagraram o suspeito utilizando um veículo Volkswagen Santana para levar o gerador - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um morador de um condomínio fechado na Ponte Alta Norte viveu momentos de apreensão na madrugada desta quarta-feira (5/8). A vítima, de 32 anos, teve um gerador de energia e uma carretinha rebocável furtados da frente de sua residência. Somados, os equipamentos estão avaliados em R$ 106 mil.

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O crime ocorreu no Condomínio Safira, localizado no Setor Habitacional Ponte de Terra, por volta das 2h30. Segundo a vítima, o invasor agiu de forma rápida e silenciosa. A ausência dos bens só foi percebida nas primeiras horas da manhã.

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"Ele ficava em frente à minha casa, dentro do condomínio. Quando foi pela manhã, minha esposa saiu para levar nosso filho na escola e viu que o gerador não estava mais lá. Não escutamos nada", relatou o morador, que preferiu não se identificar.

O gerador, modelo Toyama TDMG60SE3-ATS, tem valor estimado em R$ 89 mil (foto: Material cedido ao Correio)

Imagens do circuito interno de segurança do local registraram a movimentação e flagraram o suspeito utilizando um veículo Volkswagen Santana para acessar a rua e deixar o condomínio com os bens. Entre os itens levados estão uma carretinha preta, avaliada em R$ 17 mil, e um gerador Toyama TDMG60SE3-ATS, estimado em R$ 89 mil.

O caso foi registrado e está sob investigação da 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Até o momento, os equipamentos não foram localizados e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) trabalha para identificar o condutor do veículo e recuperar os objetos furtados.

