Homem é encontrado morto na Praça da Bíblia de Santa Maria

Vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital após atendimento do Corpo de Bombeiros - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

Um homem, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5/8), na QC 1, na Praça da Bíblia, em Santa Maria. A vítima apresentava lesões, que segundo as investigações, podem ter sido provocadas por instrumento perfurante, o que indica a possibilidade de morte violenta. O principal suspeito apontado por testemunhas é um homem conhecido na região pelo apelido de "Professor". O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada pelo Centro de Operações para verificar a ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) já prestava atendimento e apenas pôde constatar o óbito da vítima.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A área foi imediatamente isolada e preservada pela Polícia Militar para garantir a integridade da cena do crime até a chegada da perícia, que realizou os procedimentos técnicos necessários para a coleta de vestígios.

As informações foram repassadas à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias do caso. A ocorrência está sob responsabilidade da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), que apura o homicídio.

%MCEPASTEBIN%