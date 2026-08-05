Motociclista vítima de colisão fatal era pastor e servidor público no DF

O motociclista morto após uma colisão na tarde dessa terça-feira (4/8), na BR-040, na altura do viaduto de acesso a Santa Maria, foi identificado como o bispo e servidor público Geosmar Soares da Cunha, de 62 anos. Ele era o pastor-presidente do Ministério Pentecostal Altar de Fogo e Poder de Deus Missão Mundial, igreja sediada em Luziânia (GO).

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Nascido em Taguatinga em 6 de junho de 1964, o morador do Distrito Federal atuou como servidor público na Polícia Militar do DF (PMDF) e na Câmara dos Deputados. Evangélico há 14 anos, seu trabalho comunitário e religioso no Entorno levou a Câmara Municipal de Luziânia a conceder-lhe, em novembro de 2021, a Medalha de Honra ao Mérito Cristão Gunnar Vingren e Daniel Berg.

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Geosmar era casado com a bispa Ana Cristina Silva Pereira Leite e deixa quatro filhos: Gabriela, Lorrany, Micaelly e João Guilherme. Nas redes sociais, familiares e membros da congregação lamentaram a perda e iniciaram uma campanha de arrecadação solidária para auxiliar nas despesas do sepultamento.

Quando os militares chegaram ao local, pouco depois das 15h, encontraram o motociclista morto (foto: CBMDF/Divulgação)

A ocorrência

A colisão entre o carro e a moto ocorreu por volta das 15h de ontem, no Km 0 da BR-040. Geosmar pilotava uma motocicleta Honda CB300F Twister quando houve o impacto com um automóvel Jeep Commander Limited T270, conduzido por um homem de 68 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foram acionadas para prestar socorro, mas o óbito do motociclista foi constatado ainda no local do sinistro. O condutor do veículo de passeio passou por atendimento dos socorristas e não precisou de encaminhamento hospitalar. A ocorrência e a perícia do local ficaram sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).