Projeto promove festival para celebrar empreendedorismo feminino

1º Festival do Projeto Transforme-se celebra o empreendedorismo feminino, a cultura e a transformação de vidas - (crédito: Divulgação/Transforme-se)

Por Luiz Francisco*

A Casa de Cultura do Guará II será palco da primeira edição do festival idealizado pelo projeto Transforme-se. O evento conta com uma programação musical que celebra quatro anos da iniciativa que promove o empreendedorismo, a cultura e a transformação das vidas femininas.

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O projeto Transforme-se, fundado em 2022, atua como uma instituição sem fins lucrativos que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade psicológica e financeira. Segundo a idealizadora Daniella Kanno, a ação integra 59 mulheres, que são incluídas em feiras de empreendedorismo. "Mais do que fortalecer negócios, o projeto fortalece vidas, incentiva a autonomia financeira e mostra que é sempre possível recomeçar", declara.

O festival acontece nos dias 7 e 8 de agosto, das 19h às 23h. A programação conta com todas as atrações femininas, como: o grupo Batalá; Renata Jambeiro; Elas que Toquem; As Batuqueiras; Dani Ribeiro; Martinha de Coco; e Laiza e Forró da Luz. "Toda comunidade está convidada a participar dessa grande festa e conhecer de perto o nosso trabalho", convida a idealizadora Daniella Kanno.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates