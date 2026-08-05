A volta de Arruda à política: relembre a trajetória do ex-governador

José Roberto Arruda, candidato ao GDF pelo PSD, durante convenção que oficializou seu nome ao governo - (crédito: Ed Alves/ CB.DA/Press)

O nome de José Roberto Arruda volta a circular com força no cenário político do Distrito Federal. Candidato novamente ao Governo do Distrito Federal (GDF), sua presença na disputa eleitoral reacende a memória de uma das trajetórias mais controversas da capital. Uma recente pesquisa Correio/Opinião, no entanto, mostra que o caminho de volta ao poder tem desafios, com o ex-governador aparecendo atrás da atual governadora, Celina Leão.

A carreira de Arruda é marcada por uma rápida ascensão e uma queda ainda mais vertiginosa. Antes de comandar o Palácio do Buriti, ele ocupou cargos de destaque, como ministro e senador, consolidando-se como uma figura influente em Brasília. Em 2006, elegeu-se governador do DF, com uma expressiva votação que prometia um mandato de grandes realizações.

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O ponto de virada ocorreu em 2009, com a deflagração da Operação Caixa de Pandora pela Polícia Federal. A investigação revelou um suposto esquema de corrupção que ficou conhecido como "mensalão do DEM". Vídeos divulgados na época mostravam Arruda, e outros aliados, recebendo dinheiro de um delator. As imagens tiveram repercussão nacional e abalaram os alicerces de seu governo.

Do impeachment à prisão

As denúncias levaram a um processo de impeachment e, para evitar a perda do mandato, Arruda se desfiliou do seu partido. A manobra não foi suficiente. Em fevereiro de 2010, ele se tornou o primeiro governador da história do Distrito Federal a ser preso durante o exercício do cargo. A prisão preventiva foi decretada para evitar que ele interferisse nas investigações em andamento.

Após renunciar ao cargo, Arruda enfrentou uma longa batalha judicial que o deixou inelegível por vários anos. A sua volta à disputa eleitoral representa uma tentativa de reescrever o capítulo final de sua vida pública. Agora, ele busca reconquistar a confiança do eleitorado, em um cenário político completamente diferente daquele que o consagrou anos atrás.

O desempenho nas pesquisas atuais indica que, embora ainda tenha capital político, o ex-governador precisa superar não apenas os novos adversários, mas também o peso de seu próprio passado. A memória dos escândalos que culminaram em sua prisão continua sendo um fator determinante na percepção pública e um obstáculo em sua nova campanha pelo GDF.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.