Confira destaques da pesquisa Correio/Opinião divulgada nesta quarta (5/8)

No CB.Poder desta quarta-feira, o CEO do Opinião Inteligência Política, Alexandre Garcia, e o diretor de Negócios, Carlos André Machado, comentaram os resultados em entrevista às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

A segunda rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política divulgada nesta quinta-feira (5/8) trouxe novos dados sobre o cenário da corrida eleitoral no Distrito Federal.

Confira a pesquisa:

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A governadora Celina Leão (PP) ampliou a vantagem na corrida ao Palácio do Buriti, melhorou os índices de aprovação do governo e passou a liderar no primeiro turno.

Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Leila do Vôlei (PDT) e Michelle Bolsonaro (PL) aparecem à frente, enquanto o levantamento também mostra que o escândalo envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master segue influenciando a percepção do eleitorado e pode pesar na definição dos votos.

Realizada entre 30 de julho e 1º de agosto com 1.109 eleitores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal, a pesquisa revela um cenário em que os principais candidatos começam a consolidar posições, embora parte significativa do eleitorado ainda permaneça indecisa em algumas disputas.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026.

No CB.Poder desta quarta-feira, o CEO do Opinião Inteligência Política, Alexandre Garcia, e o diretor de Negócios, Carlos André Machado, comentaram os resultados em entrevista às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos.

Assista à íntegra:

Votos para deputado distrital e federal



Nos cenários para deputado federal, a pesquisa indica uma corrida ainda aberta, marcada pelo alto número de eleitores que ainda não definiram o voto. Segundo o levantamento, 67,2% dos entrevistados disseram não saber em quem pretendem votar para a Câmara dos Deputados.

Na consulta espontânea, 62,2% dos entrevistados disseram não saber em quem votar para deputado distrital, demonstrando que a disputa pelas 24 vagas da Câmara Legislativa permanece completamente aberta. Entre os nomes lembrados espontaneamente, a deputada distrital Jaqueline Silva (MDB) aparece na liderança, com 2,7% das intenções de voto.

Confira também a análise das colunistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg:

