Menino de 11 anos atacado com facadas passa por cirurgia e está estável

O menino de 11 anos, vítima de facadas, estava de com uma bicicleta e carregava uma mochila nas costas, que ajudou a amortecer parte dos golpes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O menino de 11 anos que foi atacado com seis facadas por Israel Sousa dos Santos, de 28 anos, passou por uma cirurgia no Hospital de Base e está com o estado de saúde estabilizado. O crime ocorreu por volta das 18h desta quinta-feira (6/8), quando a vítima foi surpreendida e esfaqueada pelas costas.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma das facadas atingiu o pulmão da criança, tornando necessária a realização de um procedimento cirúrgico de urgência. As demais lesões foram consideradas superficiais. Segundo a major Talita Soares, da PMDF, o garoto não corre mais risco de morte e permanece sob cuidados médicos.

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O suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia. Em depoimento, ele confessou a tentativa de homicídio e afirmou que havia saído de casa "com vontade de matar alguém", conforme informou a oficial da Polícia Militar.

Major Talita Soares, da PMDF, afirmou que o garoto não corre mais risco de morte e permanece sob cuidados médicos (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Testemunhas relataram que, no momento da agressão, o menino acreditou que seria vítima de um assalto. A criança estava com uma bicicleta e carregava uma mochila nas costas, que ajudou a amortecer parte dos golpes e pode ter evitado ferimentos ainda mais graves.

As circunstâncias e a motivação do ataque seguem sendo investigadas pela 8ª Delegacia de Polícia (Cidade Estrutural).

O que diz a SEEDF

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) relata que o crime ocorreu fora das dependências da escola e após o término do período das aulas. A pasta ainda descreveu que a equipe de gestão do Centro de Ensino Fundamental 2 prestou assistência ao estudante até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do DF.

De acordo com a secretaria, a unidade escolar segue mantendo contato com a família para prestar apoio e afirma que a SEEDF se solidariza com o estudante e os familiares dele. Na nota, o órgão ainda reforçou que está à disposição para prestar todo o apoio necessário. A pasta não detalhou as medidas de segurança adotadas pela escola.