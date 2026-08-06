Preso por esfaquear criança tem histórico de tentativa de homicídio

Preso por esfaquear criança na Estrutural tem histórico de tentativa de homicídio e isolamento na Papuda - (crédito: Divulgação / PCDF)

Israel Sousa Santos, 28 anos, é o homem preso por atacar e esfaquear uma criança de 11 anos na Estrutural. O agressor tem uma vida pregressa marcada por internações psiquiátricas, tentativas de homicídio, isolamento na Ala de Seguro de Integridade Física do Complexo Penitenciário da Papuda e processos administrativos no sistema prisional.

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Nessa quarta-feira (5/8), Israel voltou a ser preso após esfaquear uma criança próximo ao Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural. Segundo a Polícia Militar, ele não conhecia a vítima e saiu de casa com uma faca na cintura em busca de “qualquer” alvo.

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Em uma rua, a criança caminhava na companhia de um colega da mesma idade, quando o homem a atacou. Policiais foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio e, durante o patrulhamento, encontraram o autor a cerca de 500 metros do local do crime.

A criança foi encaminhada ao Hospital de Base e não corre risco de morte. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

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Histórico

Processos judiciais públicos evidenciam a “alta periculosidade” do autor, termo usado pelos próprios magistrados nas sentenças deferidas.

Na tarde de 16 de maio de 2024, Israel esfaqueou um homem no estacionamento de um condomínio do Paranoá Parque. Gravações obtidas pela polícia na época mostraram que o autor permaneceu escondido, à espreita, do lado de fora de um prédio esperando a vítima aparecer. “Os fatos acima evidenciam a periculosidade concreta e caracteriza situação de extremo risco à incolumidade pública”, destacou o juiz à época.

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A prisão movimentou esforços de advogados contratados e defensores públicos para o encaminhamento de Israel a um manicômio. Entre as justificativas, estava a de que Israel já tinha respondido a três processos administrativos na Papuda em razão da “doença”.

Em uma das alegações da defesa, destacou-se a permanência de Israel na Ala de Seguro de Integridade Física, onde são alocados detentos com risco de morte ou agressão. Preso nessa quarta-feira (5/8), Israel deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (6/8).

O que diz a SEEDF

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) relata que o crime ocorreu fora das dependências da escola e após o término do período das aulas. A pasta ainda descreveu que a equipe de gestão do Centro de Ensino Fundamental 2 prestou assistência ao estudante até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do DF.

De acordo com a secretaria, a unidade escolar segue mantendo contato com a família para prestar apoio e afirma que a SEEDF se solidariza com o estudante e os familiares dele. Na nota, o órgão ainda reforçou que está à disposição para prestar todo o apoio necessário. A pasta não detalhou as medidas de segurança adotadas pela escola.