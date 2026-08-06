"Não conhecia", diz criminoso que esfaqueou criança de 11 anos na Estrutural

Preso por esfaquear criança na Estrutural tem histórico de tentativa de homicídio e isolamento na Papuda - (crédito: Divulgação / PCDF)

homem preso por esfaquear uma criança de 11 anos na Estrutural , na quarta-feira (5/8), confessou o ataque após ser detido. Israel Sousa Santos, de 28 anos, afirmou que saiu de casa com uma faca e disse que não conhecia a vítima. "Não entendi na hora e aconteceu", contou. O menino foi socorrido ao Hospital de Base, segundo familiares, já passou por cirurgia e não corre risco de morte.

Durante a entrevista, o agressor disse que morava no Paraná e atualmente reside na Estrutural. Ao ser questionado sobre o ocorrido, respondeu: "Aconteceu que eu tava (sic) andando com a faca e de repente aconteceu". Perguntado se conhecia o garoto, foi enfático: "Não conhecia, senhor", relatou. Veja o relato:

Caso

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) , Israel não conhecia a vítima e teria saído de casa com uma faca na cintura em busca de "qualquer" alvo. A criança caminhava acompanhada de um colega da mesma idade, próximo ao Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural, quando foi atacada. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito a cerca de 500 metros do local do crime e efetuaram a prisão.

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Israel Sousa Santos possui um histórico criminal marcado por episódios de violência. Em maio de 2024, ele foi preso por tentar matar um homem a facadas no estacionamento de um condomínio no Paranoá Parque. Na ocasião, imagens analisadas pela investigação mostraram que ele permaneceu escondido aguardando a chegada da vítima antes do ataque. Em decisões judiciais, magistrados classificaram o investigado como de "alta periculosidade".

Os autos também apontam que Israel possui histórico de internações psiquiátricas, respondeu a processos administrativos durante o período em que esteve preso na Papuda e chegou a permanecer na Ala de Seguro de Integridade Física, destinada a detentos sob risco de morte ou agressão.

Após a nova prisão, ele deve passar por audiência de custódia, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O que diz a SEEDF



Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) relata que o crime ocorreu fora das dependências da escola e após o término do período das aulas. A pasta ainda descreveu que a equipe de gestão do Centro de Ensino Fundamental 2 prestou assistência ao estudante até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do DF.



De acordo com a secretaria, a unidade escolar segue mantendo contato com a família para prestar apoio e afirma que a SEEDF se solidariza com o estudante e os familiares dele. Na nota, o órgão ainda reforçou que está à disposição para prestar todo o apoio necessário. A pasta não detalhou as medidas de segurança adotadas pela escola.