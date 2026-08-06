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Fogo na Reserva Biológica do Guará pode ter sido criminoso

Brigadista do Ibram afirma que queima de lixo é uma das principais causas dos incêndios na região e pode estar relacionada à tentativa de invasão

Há forte suspeita de que o fogo tenha sido provocado de maneira intencional - (crédito: Foto: Marcelo Ferreira/D.A/C.B press)
Há forte suspeita de que o fogo tenha sido provocado de maneira intencional - (crédito: Foto: Marcelo Ferreira/D.A/C.B press)

O incêndio que atingiu a Reserva Biológica do Guará (Rebio do Guará), unidade de conservação de proteção integral com cerca de 220 hectares, nesta quinta-feira (6/8), pode ter sido criminoso. A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Operações de Informação e Prevenção (Soinp), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Brigada Florestal Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

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Segundo o brigadista do Ibram Luiz Antônio, que participou do combate às chamas, há forte suspeita de que o fogo tenha sido provocado de maneira intencional.

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“A maioria dos incêndios é criminal. Queima de lixo é muito frequente, deixa o rastro de onde veio. De 10 incêndios que pegamos, nove são por lixo queimado. E isso, muitas vezes, é a mando de alguém, para limpar a mata e ficar mais fácil de invadir”, contou ele ao Correio.

06/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Bombeiros da Brigada Florestal combate foco de incêndio próximo ao Condominio Lucio Costa no Guará 1
Brigadista do Ibram, Luiz Antônio, ajudou a combater as chamas (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Para auxiliar no combate, uma aeronave do CBMDF foi acionada e realizou cerca de cinco lançamentos de água sobre a área atingida. A aeronave utilizada é conhecida como avião de combate a incêndios florestais, mas o modelo específico não foi informado.

Não houve registro de pessoas ou animais feridos durante a ocorrência. Até o momento, também não há informações sobre o tamanho da área afetada.

incêndio provocou a evacuação da creche na manhã desta quinta-feira (6/8). Ao todo, 148 crianças e 39 funcionários precisaram deixar o espaço.

Os alunos foram acolhidos temporariamente no Edifício Warlley Covre, próximo à creche, enquanto aguardavam a chegada dos responsáveis.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 06/08/2026 16:57 / atualizado em 06/08/2026 20:28
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