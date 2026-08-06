Forças de segurança visitarão endereços de presos liberados no saidão

Saidinha: mais de 1,5 mil presos beneficiados com quinta saída temporária do ano - (crédito: Ed Alves/CB)

A Justiça autorizou a saída temporária de 1.520 presos nesta quinta-feira (6/8) no quinto saidão de 2026. Até a próxima segunda-feira (10/8), forças de segurança farão uma operação de fiscalização em diversas regiões do DF.

A saída temporária é prevista pela Portaria 02/2026, da Vara de Execução Penais (VEP/DF), e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto.

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A previsão é de que neste período sejam feitas 2,5 mil fiscalizações, com o objetivo de verificar o cumprimento das condições impostas judicialmente aos custodiados. As equipes farão visitas aos endereços informados pelos presos e verificarão o cumprimento das condições estabelecidas judicialmente. Todas as fiscalizações são registradas em sistema informatizado e comunicadas à Vara de Execuções Penais.

Caso o custodiado não seja localizado no endereço informado nos horários em que deveria permanecer na residência, a ocorrência é registrada e encaminhada ao Poder Judiciário. O descumprimento das condições impostas pode resultar na suspensão do benefício por até três meses, além da adoção de outras medidas previstas na legislação e na Portaria da VEP-DF.

