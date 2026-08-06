Gari acusado de estuprar adolescente é preso após 7 anos foragido

Homem foi preso pelos policiais civis da 35ª DP na manhã desta quinta-feira (6) - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem identificado como Rudy de Sousa, 26 anos, acusado de estupro pela Justiça de Águas Lindas de Goiás, foi preso pelos policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) na manhã desta quinta-feira (6/8).

Os abusos sexuais ocorreram em 2009 e foram noticiados pelo Correio à época. Por sete anos, Rudy esteve foragido. Segundo as investigações da polícia goiana, o autor trabalhava como gari e recolhia lixo na rua de uma das vítimas, de 16 anos.

Em um dia de trabalho, Rudy pediu um copo de água na casa da adolescente e a violentou por 15 minutos. Um exame do Instituto Médico Legal (IML) confirmou o estupro. Ao saber da prisão, uma outra mulher foi à delegacia na época e reconheceu o gari como o autor do estupro.

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Prisão

A Justiça de Águas Lindas expediu mandado de prisão preventiva contra o homem. Policiais da 35ª DP desencadearam a operação Convergência e localizaram o endereço do autor na capital federal.

No momento em que a equipe chegou ao prédio, Rudy correu para o edifício vizinho pelos telhados. Policiais da Divisão de Operações Aéreas e da Divisão de Operações Especiais da PCDF foram acionados para apoio. O homem foi capturado no compartimento para a caixa d’água. A PMDF também participou da operação.