Festival reúne shows e feira para valorizar empreendedoras

O festival nasceu para aproximar a comunidade das histórias de mulheres que encontraram no empreendedorismo a oportunidade de recomeçar - (crédito: Divulgação)

Shows, feira de empreendedorismo feminino, palestras e rodas de conversa fazem parte da programação do 1º Festival do Projeto Transforme-se, que será realizado nesta sexta-feira (7/8) e no sábado (8/8), na Casa de Cultura do Guará II, com entrada gratuita.

Além das atrações culturais, o evento celebra os quatro anos de atuação da iniciativa, que já acolheu cerca de 160 mulheres em situação de vulnerabilidade psicológica e financeira no Distrito Federal.

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Programação - shows, oficina, feira

Sexta-feira (7/8)

17h — palestra: onde é a gestão e produção cultural? com Nambir Kaur

Shows:

19h30 — Batalá

20h — Renata Jambeiro

21h — Elas que toquem

Sábado (8/8)

17h — Roda de conversa: como se cadastrar como ente e agente cultural (CEAC)

Shows:

19:30 — As batuqueiras

20h — Dani Ribeiro

21h — Martinha do Coco

22h — Layza e Forró da Luz

Além das apresentações culturais, o festival contará com a feira de empreendedorismo feminino, reunindo 30 expositoras de segmentos como artesanato e gastronomia. O público poderá conhecer os negócios, adquirir produtos e serviços e conversar com as empreendedoras sobre suas trajetórias.

Segundo a idealizadora do Projeto Transforme-se, Daniella Kanno, o festival nasceu para aproximar a comunidade das histórias de mulheres que encontraram no empreendedorismo a oportunidade de recomeçar.

"O festival nasceu da vontade de mostrar à sociedade a força do empreendedorismo feminino e o impacto que um projeto como esse pode gerar. Eu vivi na pele as dificuldades de recomeçar", afirma ao Correio.









Motivação

A motivação tem relação com a própria trajetória da empreendedora. Durante a pandemia de covid-19, Daniella perdeu o restaurante e um patrimônio estimado em R$ 400 mil. Mãe solo, chegou a morar em uma invasão com os filhos antes de reconstruir a vida e criar o Projeto Transforme-se.

Desde então, cerca de 160 mulheres já passaram pela iniciativa, que oferece apoio gratuito ao empreendedorismo feminino. Embora não haja um levantamento sobre quantas seguem empreendendo, Daniella afirma que muitas continuam desenvolvendo seus negócios após participarem do projeto.

Além da programação cultural, a expectativa é que o festival fortaleça pequenos negócios e dê visibilidade às empreendedoras participantes.

"O principal objetivo é dar visibilidade às empreendedoras, fortalecer seus negócios e mostrar à comunidade o potencial transformador do empreendedorismo feminino", destaca a organizadora.

Vale lembrar que o Festival é viabilizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).

Mais informações estão no Instagram @projeto_transforme.se e @projetowaldirazevedo.

Serviço

1º Festival do Projeto Transforme-se

Quando: sexta-feira (7/8) e sábado (8/8) das 19h às 23h

Onde: Casa de Cultura do Guará II

Entrada: gratuita