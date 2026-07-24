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Incêndio

Incêndio atinge casa na Fercal em Sobradinho e não há vítimas

Corpo de Bombeiros atendeu o chamado na noite desta sexta-feira (24/7), na Quadra 6 de Sobradinho

Fogo tomou principalmente a sala da casa - (crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal/Divulgação)
Fogo tomou principalmente a sala da casa - (crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Um incêndio atingiu uma casa na Fercal na noite desta sexta-feira (24/7). O incidente ocorreu na Quadra 6, em Sobradinho, e resultou na destruição de cômodos da residência, com maior propagação das chamas na sala. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se deslocaram para atender a ocorrência, que não fez vítimas.  

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Segundo a corporação, os militares precisaram combater as chamas por meio de linhas de mangueira pressurizadas com água, além de resfriar os pontos quentes que restaram no local. As equipes ainda realizaram ventilação mecânica da estrutura para retirar a fumaça acumulada na casa.

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A dinâmica do incêndionão foi divulgada.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 24/07/2026 23:05
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