Mega-Sena acumula pela 12ª vez seguida e prêmio chega a R$ 165 milhões

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Para alegria de muitos apostadores da capital, a Mega-Sena acumulou e o prêmio está estimado em R$ 165 milhões. O concurso 3.041 realizado nesta quinta-feira (6/8), não teve ganhador da faixa principal e montante aumentou pela 12ª vez seguida. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 16, 21, 24, 31, 43 e 54. O próximo sorteio será realizado neste sábado (8/8).

Apesar da Mega-Sena não ter tido vencedor, a modalidade da quina teve 88 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 52.843,18. A quadra registrou 6.903 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.110,41.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.