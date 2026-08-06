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Fiscalização

Intervenção ambiental no Parque Arniqueiras é desmontada pela PM

Homens usavam retroescavadeira e motosserra para mover solo e derrubar vegetação, sem autorização, dentro de área protegida

A intervenção no terreno vinha sendo executada em total desacordo com a legislação ambiental - (crédito: Divulgação/PMDF)
A intervenção no terreno vinha sendo executada em total desacordo com a legislação ambiental - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma intervenção ambiental não autorizada dentro do Parque Arniqueiras foi interrompida pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). A ação, no Setor Habitacional Arniqueiras, resultou na condução de dois suspeitos à delegacia por degradação em unidade de conservação.

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A intervenção ilegal foi descoberta após denúncias indicarem o uso de maquinário pesado e ferramentas de grande porte em uma chácara na área protegida. Na tarde de quarta-feira (6/8), os policiais estiveram no local e flagraram o manuseio de uma retroescavadeira para movimentação de solo e o uso de uma motosserra para a supressão da vegetação nativa.

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Segundo o BPMA, a intervenção no terreno vinha sendo executada em total desacordo com a legislação ambiental vigente, sem as licenças necessárias para a alteração da topografia e corte de árvores. A atuação das equipes do Grupamento Operações do Cerrado e do Radiopatrulhamento Ambiental paralisou imediatamente os trabalhos na propriedade.

Os dois envolvidos nas obras irregulares foram detidos e encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para o registro da ocorrência e a adoção das medidas cabíveis. O delegado de plantão solicitou perícia técnica para mensurar a extensão dos danos provocados pela movimentação de terra e pelo desmatamento no local.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 06/08/2026 23:40
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