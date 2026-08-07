"Estava dormindo. Quando vi, o ônibus estava capotado", relata sobrevivente de acidente - (crédito: Darcianne Diogo/CB/DA Press)

A portaria do Hospital Estadual de Luziânia reuniu dezenas de pessoas em busca de notícias de possíveis familiares feridos no grave acidente entre um ônibus rodoviário da empresa Real Expresso e um caminhão, nesta sexta-feira (7/8). Até a última atualização desta reportagem, foi confirmada a morte de cinco pessoas e oito resgatadas e encaminhadas ao hospital em estado grave.

No banco em frente à recepção ambulatorial, um jovem com curativo na testa aguardava informações da equipe médica sobre o estado de saúde da namorada. Sem se identificar, o rapaz contou ao Correio que os dois saíram de Águas Lindas de Goiás, onde moram, rumo à Rodoviária de Taguatinga. Embarcaram no coletivo às 7h e seguiriam para Caldas Novas (GO) para uma viagem a passeio.

Pouco antes das 10h40, o rapaz narrou que sentiu um forte impacto. “Eu estava dormindo. Quando vi, o ônibus estava capotado”, disse, emocionado. Ele sofreu lesões no rosto e recebeu alta. A namorada, no entanto, está em quadro delicado.

Enquanto a reportagem esteve no hospital, ao menos 10 familiares chegaram aos prantos em busca de informações. Uma mãe aguardava notícias da filha e de uma criança.

Acidente

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o ônibus transportava 45 adultos e três crianças rumo Uberlândia (MG). Dos cinco mortos, três estavam no coletivo. Um deles é uma criança do sexo masculino, sem identidade confirmada.

“A equipe de atendimento da empresa seguiu para o local com todos os profissionais, incluído psicólogo, e até o presente momento foram registrados três óbitos no ônibus”, frisou a empresa.

Os passageiros feridos foram levados para o Hospital Regional de Luziânia para atendimento. “A carreta que colidiu no ônibus continha uma dupla de motoristas que também vieram à obito. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, e a empresa está colaborando integralmente com as autoridades competentes”, informou a empresa em nota.

O Correio tentou conversar com o diretor da Real Expresso, que estava no hospital. Ele preferiu não se manifestar e afirmou que as informações deveriam ser requeridas à assessoria de comunicação. A gerência do hospital informou que não se manifestará.

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG).