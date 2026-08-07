Criança de 11 anos atacada na Estrutural apresenta melhora

O autor, Israel Sousa dos Santos, de 28 anos, desferiu seis facadas na criança e depois fugiu, sendo capturado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) pouco depois - (crédito: Divulgação / PCDF)

Familiares da criança agredida com seis facadas na Cidade Estrutural relataram melhora gradual no estado de saúde da vítima. Apesar de cinco lesões terem sido superficiais, uma delas atingiu o pulmão do garoto de 11 anos. No Hospital de Base, o menino passou por uma cirurgia bem-sucedida na quarta-feira (5/8) e agora segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar.

A melhora tem sido gradual. Segundo o irmão da vítima, Wesley Silva, 36 anos, a criança já está fazendo fisioterapia e seu quadro de saúde é estável. A recuperação, assim como a cirurgia, está evoluindo bem, uma vez que não havia grande acúmulo de sangue ou de outro líquido dentro do tórax. "Graças a Deus, ele está estável. Estamos na esperança de uma alta no final de semana", descreveu o irmão.

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Relembre o caso

O crime ocorreu por volta das 18h desta quinta-feira (6/8), quando a vítima foi surpreendida e esfaqueada pelas costas. O autor, Israel Sousa dos Santos, de 28 anos, desferiu seis facadas na criança e depois fugiu, sendo capturado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) pouco depois. O suspeito foi preso em flagrante e, em depoimento, confessou a tentativa de homicídio. Ele afirmou que havia saído de casa "com vontade de matar alguém", conforme informou a PMDF.

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Testemunhas relataram que, no momento da agressão, o menino acreditou que seria vítima de um assalto. A criança estava com uma bicicleta e carregava uma mochila nas costas, que ajudou a amortecer parte dos golpes e pode ter evitado ferimentos ainda mais graves.

O que diz a SEEDF

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou que o crime ocorreu fora das dependências da escola e após o término do período de aulas. A pasta também afirmou que a equipe gestora do Centro de Ensino Fundamental 2 prestou assistência ao estudante até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com a secretaria, a unidade escolar segue mantendo contato com a família para prestar apoio e afirma que a SEEDF se solidariza com o estudante e seus familiares. Na nota, o órgão reforçou ainda que está à disposição para prestar todo o apoio necessário. A pasta não detalhou quais medidas de segurança são adotadas pela escola.