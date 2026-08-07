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Sinistro de Trânsito

Sobe para seis o número de vítimas mortas em colisão entre ônibus e carreta

Colisão envolvendo carreta, ônibus e dois veículos de passeio ocorreu no sentido Vianópolis e matou seis pessoas, entre elas, uma criança de 2 anos

Motorista do caminhão perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária - (crédito: Divulgação/CBMGO)
Motorista do caminhão perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária - (crédito: Divulgação/CBMGO)
Mais uma vítima da colisão entre uma carreta, um ônibus da Real Expresso e dois veículos de passeio, acaba de morrer. O Correio apurou que ela perdeu a vida no hospital. O sinistro ocorreu por volta das 10h, na GO-010, entre Luziânia e Vianópolis, em Goiás.
 
Cinco horas após o sinistro de trânsito, a rodovia estadual segue interditada para o trânsito de veículos. Por volta das 15h, equipes do Instituto de Medicina Legal (IML) chegaram para resgatar os corpos das cinco vítimas, entre elas, uma criança de 1 ano e 5 meses, que morreram no local da batida. 
 
 
O ônibus, com 48 passageiros mais o motorista saiu de Taguatinga por volta das 7h com destino a Uberlândia, Minas Gerais. Três ocupantes morreram na hora, entre eles a criança de 2 anos. Os pais do bebê foram levados para o hospital com vida. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, as outras duas vítimas mortas estavam no caminhão.
 
O Correio apurou que uma vítima transportada para o Hospital de Base, está estável. O Hospital de Santa Maria recebeu os passageiros em com ferimentos mais graves por ser mais perto do local do sinistro. Um deles, está em estado gravíssimo.
 
 

Segundo o major Maurílio, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão. “O caminhão, aparentemente, colidiu de lado com o ônibus, projetando o ônibus para fora da pista. Eles estavam indo em sentidos opostos, o caminhão sentido Luziânia e o ônibus sentido Vianópolis”, explicou.
 
 
Ao todo, 18 viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência, incluindo equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Uma aeronave também foi utilizada para o atendimento.

Até a última atualização, as circunstâncias do acidente e o número total de vítimas ainda estavam sendo apurados pelas autoridades.
 

O que diz a Real Expresso

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG). 

“A equipe de atendimento da empresa seguiu para o local com todos os profissionais de atendimento incluído psicólogo e até o presente momento foram registrados três óbitos no ônibus”, frisou a empresa.

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A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).
A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).
A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Por Vitória Torres e Adriana Bernardes
postado em 07/08/2026 16:04 / atualizado em 07/08/2026 20:55
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