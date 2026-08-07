Sobe para seis o número de vítimas mortas em colisão entre ônibus e carreta

Mais uma vítima da colisão entre uma carreta, um ônibus da Real Expresso e dois veículos de passeio, acaba de morrer. O Correio apurou que ela perdeu a vida no hospital. O sinistro ocorreu por volta das 10h, na GO-010, entre Luziânia e Vianópolis, em Goiás.

Cinco horas após o sinistro de trânsito, a rodovia estadual segue interditada para o trânsito de veículos. Por volta das 15h, equipes do Instituto de Medicina Legal (IML) chegaram para resgatar os corpos das cinco vítimas, entre elas, uma criança de 1 ano e 5 meses, que morreram no local da batida.

O ônibus, com 48 passageiros mais o motorista saiu de Taguatinga por volta das 7h com destino a Uberlândia, Minas Gerais. Três ocupantes morreram na hora, entre eles a criança de 2 anos. Os pais do bebê foram levados para o hospital com vida. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, as outras duas vítimas mortas estavam no caminhão. O Correio apurou que uma vítima transportada para o Hospital de Base, está estável. O Hospital de Santa Maria recebeu os passageiros em com ferimentos mais graves por ser mais perto do local do sinistro. Um deles, está em estado gravíssimo.



Segundo o major Maurílio, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão. “O caminhão, aparentemente, colidiu de lado com o ônibus, projetando o ônibus para fora da pista. Eles estavam indo em sentidos opostos, o caminhão sentido Luziânia e o ônibus sentido Vianópolis”, explicou.

Ao todo, 18 viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência, incluindo equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Uma aeronave também foi utilizada para o atendimento.



Até a última atualização, as circunstâncias do acidente e o número total de vítimas ainda estavam sendo apurados pelas autoridades.

O que diz a Real Expresso

