Sobe para seis o número de vítimas mortas em colisão entre ônibus e carreta

Segundo o major Maurílio, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão. “O caminhão, aparentemente, colidiu de lado com o ônibus, projetando o ônibus para fora da pista. Eles estavam indo em sentidos opostos, o caminhão sentido Luziânia e o ônibus sentido Vianópolis”, explicou.
Até a última atualização, as circunstâncias do acidente e o número total de vítimas ainda estavam sendo apurados pelas autoridades.
O que diz a Real Expresso
“A equipe de atendimento da empresa seguiu para o local com todos os profissionais de atendimento incluído psicólogo e até o presente momento foram registrados três óbitos no ônibus”, frisou a empresa.
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A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).
A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).
A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).
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Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.