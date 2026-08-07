Minerador que pegou carona em carreta perdeu a vida na tragédia da GO-010

Anderson Oliveira da Silva, de 47 anos, era minerador e trabalhava em Silvânia (GO). Na sexta-feira (7/8), ele pediu carona ao motorista da carreta, Rodrigo Fernandes do Santos, de 30 anos, para chegar em casa, em Luziânia (GO), onde passaria o fim de semana ao lado da esposa. Os dois estão entre as vítimas mortas no grave sinistro de trânsito ocorrido na GO-010, na manhã desta sexta-feira (7/8). Anderson deixa um filho de 20 anos.
Segundo familiares, Anderson decidiu pegar a carona porque a esposa havia enviado uma mensagem dizendo que estava passando mal. Ele seguia para casa quando a carreta se envolveu na colisão com um ônibus interestadual com 48 passageiros e o motorista, e um Jeep Compass branco.
Na porta do Instituto Médico Legal (IML), familiares aguardavam a cunhada da vítima, que entrou para fazer o reconhecimento do corpo.
O sobrinho de Anderson, Luiz, 32, também trabalha como minerador e atuava ao lado do tio. Emocionado, ele descreveu o familiar. “Ele era alegre, ativo, gostava de pescar, era muito trabalhador. Nunca tive problema com ele. A gente pescava, tomava uma cervejinha de vez em quando juntos”, contou.
As circunstâncias do sinistro de trânsito ainda são apuradas pelas autoridades.
A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG).
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Por Vitória Torres
postado em 07/08/2026 17:42 / atualizado em 07/08/2026 19:41