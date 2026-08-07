"Tinha muitos idosos machucados", diz fazendeiro sobre vítimas de tragédia na GO-010

"Nós escutamos um estrondo e, quando vimos, o ônibus já estava tombado", relata Onadin Vieira - (crédito: Davi Pereira/CB/DA Press)

Feridos e assustados, mais de 20 passageiros deixaram o ônibus envolvido no grave acidente na GO-010, nesta sexta-feira (7/8), em busca de ajuda em uma fazenda localizada em frente ao trecho onde ocorreu a colisão. Eles foram acolhidos pelos moradores da propriedade enquanto aguardavam a chegada das equipes de socorro. O sinistro de trânsito envolveu uma carreta, um ônibus, e um Jeep branco. Até o momento da publicação desta matéria, seis óbitos haviam sido confirmados.

O proprietário da fazenda, Onadin Vieira, de 62 anos, contou que ouviu o impacto e, ao olhar para a rodovia, viu o ônibus tombado. Segundo ele, os moradores correram para ajudar as vítimas que estavam caídas próximas ao local.

“Nós escutamos um estrondo e, quando vimos, o ônibus já estava tombado. Socorremos um monte de gente que estava caído. Deixamos eles em uma sombra. O povo estava todo ensanguentado. Tinha muitas pessoas idosas machucadas. Já vi vários acidentes nessa rodovia, todo ano tem um aqui”, relatou.

A dinâmica da colisão e as circunstâncias que levaram ao acidente ainda são investigadas pelas autoridades.

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG).