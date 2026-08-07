Saiba quem era o motorista da carreta que morreu em acidente

Hospital de Luziânia restringe atendimentos após receber 21 vítimas de acidente que matou 6 - (crédito: Foto: Davi Pereira/C.B/D.A press)

Uma das seis vítimas mortas do grave acidente ocorrido na GO-010, nesta sexta-feira (7/8), foi identificada como Rodrigo Fernandes do Santos, de 30 anos. Morador de Alexânia (GO), ele era motorista de caminhão e conduzia a carreta que transportava areia com destino ao Gama, no Distrito Federal.

Segundo informações apuradas no local, Rodrigo teria dado carona a um amigo, que também morreu na colisão. A identidade da outra vítima ainda não foi confirmada. A carreta havia saído de Silvânia (GO) e seguia em direção ao DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O proprietário da carreta, que preferiu não se identificar, esteve no local tempos após o acidente. De acordo com ele, uma mangueira do sistema de freio a ar estava rompida. O dono acredita que o problema pode ter provocado uma falha nos freios da carreta.

As circunstâncias da colisão, no entanto, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. O acidente envolveu três veículos: uma carreta, um ônibus com 48 passageiros e um Jeep branco.

Até o momento, seis óbitos foram registrados. Pelo menos sete pessoas estão em estado grave.

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG).