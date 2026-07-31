Restaurante Week propõe uma viagem gastronômica pelo Brasil até 30 de agosto

Até 30 de agosto, a capital federal se transforma em um grande roteiro gastronômico, onde mais de 150 restaurantes abrem as portas para contar histórias por meio da culinária. Trata-se da 34ª edição do Restaurant Week que, sob o tema Brasil de Norte a Sul: Uma viagem gastronômica pelas cinco regiões do país, convida o público brasiliense a viver a cidade de um jeito ainda mais saboroso, celebrando os diferentes gostos e aromas nacionais.

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Segundo o idealizador Fernando Reis, a proposta desta edição é que, por meio dos menus de três etapas, criados exclusivamente para o festival, o cliente possa provar uma delícia típica do Sul na entrada, um prato principal vindo do Sudoeste e uma sobremesa nordestina, por exemplo. "O Brasil tem muitas receitas e insumos típicos. Por que não propor isso para os restaurantes? É aproximar mais o brasileiro e reforçar o quanto nossa culinária é rica", defende o responsável pelo evento.

Além de unir os diversos sabores brasileiros, a 34ª edição do festival busca ampliar a experiência das famílias durante o festival com a inclusão do Menu Kids Week, voltado para o público infantil e com preço fixo de R$ 39,90. Para os adultos, as opções se dividem entre menu diamond, menu premium, menu plus e menu tradicional, variando entre R$ 59,90 e R$ 109 no almoço e R$ 74,90 e R$ 149 no jantar.

Celebração em dobro

Após seis anos sem participar do Restaurant Week, acarretados pela pandemia da covid-19, o San Lorenzo Bistrô retorna ao festival gastronômico para celebrar os 20 anos de casa. "Queremos reencontrar nossos clientes e proporcionar ao público a oportunidade de resgatar memórias afetivas, saboreando os pratos clássicos que marcaram essas duas décadas de história, além de apresentar novas criações surpreendentes", afirma o gerente Ítalo Fávero.

Os menus de almoço (R$ 73,90) e jantar (R$ 94,90) criados pela casa tiveram como principal critério equilibrar a essência do San Lorenzo, explica Ítalo, "trazendo os grandes campeões de pedidos do bistrô, com inspirações marcantes de diversas regiões". "Montamos um cardápio rico em identidade: para a entrada, resgatamos referências do interior paulista com as nossas deliciosas coxinhas de leitoa", adianta o gerente.

A opção faz parte do menu de jantar, enquanto, no almoço, o cliente pode optar pela brusqueta de tomate ou o risole de camarão para dar início aos trabalhos. "Nos pratos principais, destacamos os mais pedidos da casa, como o consagrado filé do Casé — receita autoral que leva a assinatura do proprietário —, o saboroso pesce à Guarajuba e nossas massas frescas e artesanais, inspiradas nas tradicionais cantinas italianas da região Sul", continua Ítalo.

"É um menu que passeia por sabores marcantes de diferentes regiões, mas mantendo firme o DNA do bistrô", garante o gerente. Para finalizar, os clientes poderão escolher entre sorvete de creme com calda de chocolate, pudim, petit gateau e panna cotta com calda de morango.



Etreia no festival



De portas abertas durante o jantar, a Risoteria Alesomm procura proporcionar uma experiência gastronômica completa durante o Restaurant Week. De acordo com a proprietária Alessandra Maria, o menu da casa (R$ 94,90) foi desenvolvido para traduzir a identidade do restaurante. "Vamos muito além dos risotos: valorizamos a culinária italiana contemporânea, com pratos elaborados, ingredientes selecionados e uma adega cuidadosamente escolhida", garante a responsável pela operação.

Na entrada, o público poderá optar entre a croqueta cremosa de costela bovina com maionese de cebola caramelizada ou a polenta cremosa frita finalizada com carne seca e picles de cebola roxa. As opções de pratos principais, por sua vez, são a posta de pescada amarela com crosta de castanhas, acompanhada por purê de banana da terra e legumes salteados, o risoto de carne seca e rapadura e o nhoque de batata com ragu de linguiça Toscana.

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Para finalizar, os clientes podem saborear o pudim de queijo Canastra com calda de goiabada ou o mousse de chocolate com creme de caramelo salgado e crumble de castanha de caju. "Nosso compromisso é entregar não apenas uma excelente refeição, mas uma experiência completa, marcada pela qualidade, pelo cuidado nos detalhes e por um atendimento que faz cada cliente se sentir especial", garante Alessandra.



Banquete viking

Localizado no Pier 21, o restaurante temático Taverna Viking buscou criar um verdadeiro banquete nórdico reinterpretado para os dias atuais para o público do Restaurant Week, com pratos que agradam diferentes paladares, apresentados dentro da atmosfera medieval é a essência da casa.

“A inspiração veio da culinária contemporânea com influência da gastronomia brasileira, valorizando ingredientes de qualidade e pratos que traduzem o estilo da Taverna Viking. Buscamos um equilíbrio entre opções de carne, peixe e frango, além de entradas e sobremesas que complementam a experiência, mantendo uma apresentação marcante e alinhada ao universo medieval da marca”, detalha Gilberto Ferreira, fundador e chef do restaurante.

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No almoço (R$ 59,90), os clientes poderão optar entre o creme de abóbora com queijo ou o dadinho de tapioca com geleia de pimenta para a entrada. Os pratos principais ficam entre o bife ancho a cavalo, com arroz branco, fritas, feijão e ovo estalado, e a sobrecoxa de frango desossada, com legumes e purê de batata.

No jantar (R$ 74,90), os destaques vão para a picanha maturada, com mandioca, feijão tropeiro e vinagrete, e tilápia ao molho de espinafre, com arroz branco e legumes no vapor. As opções de sobremesas, por sua vez, ficam entre o tradicional mousse de limão e o brownie com sorvete de creme.