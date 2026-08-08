Candidatos ao GDF serão sabatinados pelo Correio na terça-feira

Na próxima terça-feira (11/8), o Correio Braziliense promove a tradicional sabatina com os candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF). O evento será a partir das 9h, no auditório da sede do jornal, e também será transmitido ao vivo no Youtube. Até a noite dessa sexta-feira (7/8), estavam confirmados Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB). Os convites foram feitos a todos os candidatos aptos a participar da eleição para governador do DF.

Cada candidato responderá às perguntas dos jornalistas do Correio durante uma hora. Nesse espaço de tempo, terão a oportunidade de apresentar propostas de governo para diferentes temas de relevância para a população.

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A sabatina ocorre após o período das convenções partidárias, etapa em que os partidos definem oficialmente seus candidatos. Agora, as legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, conforme prevê o calendário.

Termômetro



Cientista político e sócio da Hold Assessoria, André César destaca que as sabatinas são importantes no processo eleitoral. "A campanha não começou ainda, mas nós já vamos ter esse termômetro do que vão ser os debates. Dado o quadro que nós temos da disputa, a gente vai ter que estar estudando e olhando os candidatos. Não podemos descansar e deixar de olhar essa disputa do DF", analisa.

"A partir disso, o que se coloca vai ser muito importante ainda mais quando você pensa na questão do BRB/Master. É uma oportunidade de entender como os candidatos vão trabalhar isso. Será um caso fundamental na eleição. Fatos novos podem vir e interferir na eleição. Esses debates e reuniões públicas são muito importantes para o processo decisório do cidadão", completa André.

Mestre em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB), Ariel Calmon ressalta que as sabatinas são relevantes para que o eleitor possa avaliar melhor os candidatos. "O mais interessante das sabatinas é que elas colocam o candidato diante de perguntas que ele não controla completamente e que são pensadas para explorar questões específicas. Em um contexto de comunicação e mensagens cada vez mais cuidadosamente controladas pelos candidatos, esses momentos oferecem ao eleitor mais elementos para comparar as alternativas e reduzir a incerteza", frisa.



