UnB amplia graduação com sete novos cursos e mais 300 vagas

Thamires Pinheiro

As novas graduações contemplam áreas como inteligência artificial, design de jogos, música, Libras e educação inclusiva, mas ainda dependem da conclusão da tramitação acadêmica - (crédito: Beto Monteiro)

A Universidade de Brasília foi contemplada na segunda etapa do Programa Universidades Transformadoras, iniciativa do Ministério da Educação voltada à modernização e expansão da graduação nas universidades federais. Com a seleção, a instituição poderá ofertar 300 novas vagas para estudantes e com 24 vagas para professores, aumentando o quadro docente para a implantação dos novos cursos.

As vagas serão distribuídas entre os processos seletivos da universidade, incluindo o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Vestibular, Acesso Enem e Programa de Avaliação Seriada (PAS). A previsão é que os cursos passem a receber estudantes a partir de 2027, após a conclusão de todas as etapas acadêmicas e regulatórias exigidas para sua criação.

Ao todo, sete propostas da UnB foram aprovadas pelo MEC. Entre elas estão novos cursos e habilitações que ampliam a oferta acadêmica da instituição:

Ciência e Tecnologia com Ênfase em Inteligência Artificial

Comunicação Assertiva com Tradução e Interpretação de Libras no Contexto Comunitário

Design com habilitação em Design de Jogos

Pedagogia na Perspectiva da Educação Inclusiva

Música Popular

Musicologia

A seleção faz parte de uma estratégia nacional para aproximar a formação universitária das transformações tecnológicas, sociais e econômicas do país. Para participar, as instituições precisaram apresentar propostas baseadas em estudos de demanda, planejamento acadêmico e atualização curricular, demonstrando que os novos cursos atendem às necessidades da sociedade e do mercado de trabalho.

O Programa Universidades Transformadoras é organizado em três frentes. A primeira incentiva a criação de cursos ligados à inovação, com foco em áreas como inteligência artificial, ciência de dados, tecnologias digitais e engenharia. A segunda busca ampliar a formação de profissionais voltados à inclusão, acessibilidade, direitos humanos, Libras e áreas do cuidado. Já a terceira propõe reorganizar a oferta de cursos das universidades, permitindo a reformulação de graduações com baixa procura ou alta evasão para melhor aproveitamento da infraestrutura existente.

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A UnB foi contemplada nos três eixos do programa, o que amplia as possibilidades de expansão da graduação e fortalece áreas consideradas importantes para o desenvolvimento do país. Segundo o MEC, a proposta é alinhar a oferta acadêmica das universidades federais às mudanças provocadas pela transformação digital, pela transição para uma economia de baixo carbono e pelas novas demandas demográficas.

Esta não é a primeira conquista da universidade dentro da iniciativa. Na etapa anterior do programa, a instituição já havia sido selecionada para implantar o Bacharelado em Inteligência Artificial. O Programa Universidades Transformadoras ainda prevê novas fases de seleção, permitindo que outras propostas sejam apresentadas futuramente.