Homem é morto a facadas no Itapoã; suspeito foi preso pela PM

Por Elias Frazão* - Um homem ainda não identificado foi morto a facadas na tarde desta sexta-feira (7/8), por volta das 17h20, na quadra 1 do condomínio Fazendinha, no Itapoã.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência, e, ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito. A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga o caso.
Segundo testemunhas, o acusado usava uma tornozeleira eletrônica e removeu o equipamento após o crime. De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), o suspeito foi localizado e preso horas depois do crime. A arma utilizada também foi apreendida.
*Estagiário sob supervisão de Benjamin Figueredo
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postado em 08/08/2026 15:04