Desaparecimento de adolescente de 15 anos aciona Alerta Amber no DF

Cartaz do Ministério da Justiça sobre o desaparecimento de Hilana Damaceno Miranda, de 15 anos - (crédito: Reprodução/Ministério da Justiça)

*Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) acionou, na manhã deste sábado (8/8), o sistema Alerta Amber para auxiliar nas buscas por Hilana Damaceno Miranda, de 15 anos. A adolescente foi vista pela última vez na manhã de sexta-feira (7/8), por volta das 7h30, na Rua 06, no Núcleo Bandeirante. Segundo o alerta, Hilana tem cabelos ondulados e castanhos.

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Este é o segundo Alerta Amber acionado pelo MJSP em dez dias para auxiliar nas buscas por um adolescente desaparecido no DF. Em 31 de julho, o ministério divulgou um alerta para ajudar a localizar Vinicius Renato Garcia Cunha, de 17 anos, que havia desaparecido no Gama no dia anterior. Posteriormente, o adolescente retornou para casa. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento.

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Panorama

De acordo com dados do MJSP, entre agosto de 2023 e julho de 2026, foram emitidos 100 Alertas Amber em todo o Brasil. O Distrito Federal concentra quase metade das ocorrências, com 46 alertas acionados no período, o equivalente a 46% do total nacional.

Até julho de 2026, 18 estados, além do Distrito Federal, já haviam acionado o sistema para auxiliar na localização de crianças e adolescentes desaparecidos. Atualmente, a ferramenta está disponível em 26 unidades da Federação, e São Paulo é o único estado que ainda não aderiu ao programa.

Como funciona o alerta

O Alerta Amber é um sistema internacional de alerta para auxiliar na localização de crianças e adolescentes desaparecidos que estejam em risco iminente de vida ou de lesão corporal. No Brasil, a ferramenta é acionada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Quando uma criança desaparece ou é sequestrada, o sistema permite a divulgação de informações nas plataformas da Meta, como características da vítima, quando e onde foi vista pela última vez e, quando disponíveis, dados sobre possíveis suspeitos de envolvimento no crime.