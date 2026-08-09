Obon Matsuri celebra cultura japonesa no DF

Milhares de brasilienses se reuniram, nesse sábado (8/8), no Templo Shin Budista de Brasília, em mais uma edição do Obon Matsuri. O festival, realizado aos fins de semana, segue até o fim de agosto, sempre aos sábados e domingos, das 16h às 22h. Com o tema "Sabores da Paz", a programação deste ano busca aproximar o público de costumes ligados à tradição budista e à cultura japonesa.

A programação deste fim de semana reúne atrações culturais e atividades para diferentes públicos. Entre elas, estão as apresentações de Taiko Okinawa, com os tradicionais tambores japoneses, e do Bon Odori, dança típica associada às celebrações do Obon. Takehiro Sambuichi, 66 anos, morador de Samambaia, é um dos que participa do Obon Matsuri há mais de 30 anos.

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Aymue Yamassaki e família no Templo Budista (foto: Mariana Campos/CB/D.A.Press)

Para ele, a celebração é uma forma de manter viva uma tradição budista ligada à memória dos antepassados. "Nessa época, no Japão, o espírito dos antepassados vem nos visitar na Terra. Eles recebem os espíritos com festa e comida", explicou. Sambuichi também participa das apresentações e toca taiko, o tradicional tambor japonês.

Ayume Yamassaki, 17 anos, moradora de Águas Claras, também fez questão de visitar o templo. "Venho todos os anos desde 2024. Brasília é um polo com muitos descendentes. É uma forma de mostrar a cultura japonesa e passar essa cultura", contou. A jovem também aproveitou a visita para experimentar pratos preparados no próprio templo. "Eu e minha família comemos a própria comida do templo. Comi guioza, karaague e curry. É bem gostoso", relatou.