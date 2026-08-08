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Suspeito de agredir zelador a pauladas na 314 Norte é preso pela PMDF

O homem em situação de rua suspeito de agredir brutalmente um zelador a pauladas na Quadra 314 Norte foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite deste sábado (8). Vítima está em estado grave no Hospital de Base

Crime foi na Comercial da 314 Norte, debaixo do Bloco A - (crédito: Material cedido ao Correio)
Crime foi na Comercial da 314 Norte, debaixo do Bloco A - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem em situação de rua suspeito de agredir brutalmente o zelador Vanderlei Souza Lima, 53 anos, a pauladas na Quadra 314 Norte, foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite deste sábado (8). A captura ocorreu durante as ações da Operação Kratos, conduzida por equipes do 3º Batalhão, após a representação de mandado de prisão preventiva elaborado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é Alexandre da Trindade Leite, conhecido como Sapão. 

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O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (7/8), quando o agressor golpeou a vítima com um pedaço de pau e fugiu. Diante da gravidade dos fatos, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito na manhã deste sábado pelo crime de tentativa de homicídio.

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Durante patrulhamento, os policiais militares localizaram o homem na via L4 Norte, nas imediações da quadra 601. Segundo o sargento Halisson, da equipe responsável pela captura, os policiais identificaram um homem com características semelhantes às repassadas durante as buscas. O policial contou que o homem percebeu a aproximação da viatura e tentou mudar de direção para evitar o contato com os militares. "Ele viu a viatura. Percebemos que ele mudou um pouco a direção, foi ao mato. Chegamos rápido", relatou Halisson. 

Segundo o sargento, o homem estava nervoso no momento da prisão, mas contou aos policiais a própria versão sobre o que teria acontecido. Conforme o relato apresentado pelo suspeito, ele teria ido ao local para colocar um carregador e pegar alguns pertences que estavam na região. Ainda segundo essa versão, o zelador não teria permitido que ele permanecesse no local.

"Ele disse que sabia, contou que a história não é bem assim, que o porteiro não agiu da forma mais correta com ele", afirmou o policial. De acordo com Halisson, o suspeito alegou que pediu para colocar um carregador e pegar alguns objetos que estavam no local, mas o zelador teria agido de modo truculento com ele. A partir daí, segundo a versão apresentada pelo homem, os dois entraram em luta corporal.

O sargento ressaltou, porém, que essa é a versão apresentada pelo próprio suspeito. Segundo ele, o homem teria justificado a agressão como uma reação ao conflito com o zelador. Ainda de acordo com o policial, o homem relatou que é usuário de drogas há cerca de 25 anos. Conforme os registros policiais, o suspeito possui passagens anteriores pela polícia por crimes como roubo e furto.

Ele não reagiu à abordagem e foi reconhecido por testemunhas. O detido foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Área central), central de flagrantes no fim de semana, para o cumprimento da ordem judicial e os procedimentos cabíveis.

 

Estado Grave

O zelador Vanderlei Souza Lima permanece em estado grave no Hospital de Base (HBDF). Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), o paciente foi submetido a um procedimento neurocirúrgico e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Trauma.

Em nota, o instituto informou que Vanderlei está sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e é investigado pela Polícia Civil (PCDF).  

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

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Por Darcianne Diogo, Adriana Bernardes e Carlos Silva
postado em 08/08/2026 22:10 / atualizado em 08/08/2026 22:35
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