Suspeito de agredir zelador a pauladas na 314 Norte é preso pela PMDF

Crime foi na Comercial da 314 Norte, debaixo do Bloco A - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem em situação de rua suspeito de agredir brutalmente o zelador Vanderlei Souza Lima, 53 anos, a pauladas na Quadra 314 Norte, foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite deste sábado (8). A captura ocorreu durante as ações da Operação Kratos, conduzida por equipes do 3º Batalhão, após a representação de mandado de prisão preventiva elaborado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é Alexandre da Trindade Leite, conhecido como Sapão.

O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (7/8), quando o agressor golpeou a vítima com um pedaço de pau e fugiu. Diante da gravidade dos fatos, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito na manhã deste sábado pelo crime de tentativa de homicídio.

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Durante patrulhamento, os policiais militares localizaram o homem na via L4 Norte, nas imediações da quadra 601. Segundo o sargento Halisson, da equipe responsável pela captura, os policiais identificaram um homem com características semelhantes às repassadas durante as buscas. O policial contou que o homem percebeu a aproximação da viatura e tentou mudar de direção para evitar o contato com os militares. "Ele viu a viatura. Percebemos que ele mudou um pouco a direção, foi ao mato. Chegamos rápido", relatou Halisson.

Segundo o sargento, o homem estava nervoso no momento da prisão, mas contou aos policiais a própria versão sobre o que teria acontecido. Conforme o relato apresentado pelo suspeito, ele teria ido ao local para colocar um carregador e pegar alguns pertences que estavam na região. Ainda segundo essa versão, o zelador não teria permitido que ele permanecesse no local.

"Ele disse que sabia, contou que a história não é bem assim, que o porteiro não agiu da forma mais correta com ele", afirmou o policial. De acordo com Halisson, o suspeito alegou que pediu para colocar um carregador e pegar alguns objetos que estavam no local, mas o zelador teria agido de modo truculento com ele. A partir daí, segundo a versão apresentada pelo homem, os dois entraram em luta corporal.

O sargento ressaltou, porém, que essa é a versão apresentada pelo próprio suspeito. Segundo ele, o homem teria justificado a agressão como uma reação ao conflito com o zelador. Ainda de acordo com o policial, o homem relatou que é usuário de drogas há cerca de 25 anos. Conforme os registros policiais, o suspeito possui passagens anteriores pela polícia por crimes como roubo e furto.



Ele não reagiu à abordagem e foi reconhecido por testemunhas. O detido foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Área central), central de flagrantes no fim de semana, para o cumprimento da ordem judicial e os procedimentos cabíveis.

Estado Grave

O zelador Vanderlei Souza Lima permanece em estado grave no Hospital de Base (HBDF). Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), o paciente foi submetido a um procedimento neurocirúrgico e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Trauma.

Em nota, o instituto informou que Vanderlei está sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e é investigado pela Polícia Civil (PCDF).