STJ avança com obra que reforça tecnologia e segurança no tribunal

Além do CJF, Bloco G vai abrigar Biblioteca e Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ - (crédito: Rafael Luz/STJ)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu a largada para a construção do último bloco previsto no projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer para a sede do tribunal. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental ocorreu na quarta-feira (5/8).

Com três pavimentos e dois subsolos, o novo edifício abrigará a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI), a Biblioteca STJ-Enfam e o Conselho da Justiça Federal (CJF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

O evento contou com a presença do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, e do vice-presidente, ministro Luis Felipe Salomão, além de outros ministros e um desembargador convocado.

Tecnologia e segurança

Herman Benjamin destacou que a expansão conclui o projeto de Niemeyer e atende a novas demandas. Segundo ele, quando o complexo foi idealizado, não era possível prever a dimensão que a tecnologia alcançaria na Justiça.

"Não se podia prever o crescimento da tecnologia da informação, setor supersensível que os prédios atuais não têm condições de abrigar com segurança e isolamento", afirmou o ministro ao ressaltar a importância da estrutura para a STI.

O novo prédio também reforçará a segurança de ministros e servidores. Com a transferência da biblioteca, o acesso do público externo será independente, sem necessidade de circulação nas demais dependências do tribunal, o que permitirá maior controle do fluxo de pessoas.

"Temos o dever de zelar pela segurança de todos, prevenir é o mote, e prevenir sobretudo danos de natureza pessoal e contra o patrimônio", disse Benjamin.

Integração e futuro

O ministro também ressaltou que a obra permitirá a integração física do CJF ao STJ, medida considerada fundamental para o funcionamento dos dois órgãos. A proximidade facilitará a dinâmica de trabalho dos ministros que atuam em ambas as instituições.

A construção ocorrerá durante a gestão 2026-2028 do ministro Luis Felipe Salomão, que assumirá a presidência do STJ e do CJF no próximo dia 19. Salomão ressaltou o caráter histórico do momento.

"Estamos vivenciando um momento de muitas mudanças no tribunal. O lançamento da pedra fundamental tem um prazo bastante exíguo para a construção dessa última etapa do complexo do STJ. Portanto é um momento de ebulição no tribunal", declarou o vice-presidente.

"Agora estamos num momento de grandes realizações e isso é muito importante, muito interessante, porque no final das contas é sempre para servir melhor o nosso público e a sociedade que precisa do Superior Tribunal de Justiça", afirmou Salomão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.