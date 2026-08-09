Celina Leão parabeniza polícias por prisão de suspeito de agredir zelador na Asa Norte

Crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (7/8), quando o agressor golpeou a vítima com um pedaço de pau e fugiu - (crédito: Material cedido ao Correio)

Homem em situação de rua investigado por agredir brutalmente o zelador Vanderlei Souza Lima a pauladas foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite deste sábado (8/8)



A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), usou as redes sociais para comentar a prisão do suspeito de agredir um zelador na CLN 314 Norte, na madrugada de sexta-feira (7/8). Celina destacou a "ação integrada das polícias".



"Num esforço que mobilizou as polícias Civil e Militar, foi preso nesta noite Alexandre da Trindade Leite, suspeito pela agressão ao zelador Valderlei Souza Lima na CLN 314. Ele é investigado e tem a prisão decretada, além de responder por vários crimes. Parabéns à ação integrada das polícias", escreveu a governadora.

Num esforço que mobilizou as polícias Civil e Militar foi preso nesta noite Alexandre da Trindade Leite, suspeito pela agressão ao zelador Valderlei Souza Lima na CLN 314. Ele é investigado e tem a prisão decretada, além de responder por vários crimes.



Parabéns à ação integrada… Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO — Celina Leão (@celinaleao) August 9, 2026

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Detalhes da prisão

O homem em situação de rua suspeito de agredir brutalmente o zelador Vanderlei Souza Lima, de 53 anos, a pauladas na Quadra 314 Norte foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite deste sábado (8/8). A captura ocorreu durante a Operação Kratos, conduzida por equipes do 3º Batalhão, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva requerido pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o suspeito é Alexandre da Trindade Leite, conhecido como "Sapão".



O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (7/8), quando o agressor golpeou a vítima com um pedaço de pau e fugiu. Diante da gravidade dos fatos, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio na manhã deste sábado.



Durante patrulhamento, os policiais militares localizaram o homem na Via L4 Norte, nas imediações da Quadra 601. Segundo o sargento Halisson, da equipe responsável pela captura, os agentes identificaram o suspeito com base nas características repassadas durante as buscas. O policial relatou que o homem percebeu a aproximação da viatura e tentou se esconder no matagal para evitar a abordagem. "Ele viu a viatura. Percebemos que ele mudou um pouco a direção, foi ao mato. Chegamos rápido", relatou Halisson.