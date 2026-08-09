Celina Leão parabeniza polícias por prisão de suspeito de agredir zelador na Asa Norte

Homem em situação de rua investigado por agredir brutalmente o zelador Vanderlei Souza Lima a pauladas foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite deste sábado (8/8)
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), usou as redes sociais para comentar a prisão do suspeito de agredir um zelador na CLN 314 Norte, na madrugada de sexta-feira (7/8). Celina destacou a "ação integrada das polícias".
"Num esforço que mobilizou as polícias Civil e Militar, foi preso nesta noite Alexandre da Trindade Leite, suspeito pela agressão ao zelador Valderlei Souza Lima na CLN 314. Ele é investigado e tem a prisão decretada, além de responder por vários crimes. Parabéns à ação integrada das polícias", escreveu a governadora.
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Num esforço que mobilizou as polícias Civil e Militar foi preso nesta noite Alexandre da Trindade Leite, suspeito pela agressão ao zelador Valderlei Souza Lima na CLN 314. Ele é investigado e tem a prisão decretada, além de responder por vários crimes.
Parabéns à ação integrada…
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Detalhes da prisão
O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (7/8), quando o agressor golpeou a vítima com um pedaço de pau e fugiu. Diante da gravidade dos fatos, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio na manhã deste sábado.
Durante patrulhamento, os policiais militares localizaram o homem na Via L4 Norte, nas imediações da Quadra 601. Segundo o sargento Halisson, da equipe responsável pela captura, os agentes identificaram o suspeito com base nas características repassadas durante as buscas. O policial relatou que o homem percebeu a aproximação da viatura e tentou se esconder no matagal para evitar a abordagem. "Ele viu a viatura. Percebemos que ele mudou um pouco a direção, foi ao mato. Chegamos rápido", relatou Halisson.
Ronayre NunesSubeditor
Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.
Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018