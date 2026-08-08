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Adolescente de 15 anos é encontrada após Alerta Amber no DF

Hilana Damaceno Miranda foi localizada no Riacho Fundo, por equipes da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante)

Cartaz do Ministério da Justiça sobre o desaparecimento de Hilana Damaceno Miranda, de 15 anos - (crédito: Reprodução/Ministério da Justiça)
Cartaz do Ministério da Justiça sobre o desaparecimento de Hilana Damaceno Miranda, de 15 anos - (crédito: Reprodução/Ministério da Justiça)

A adolescente Hilana Damaceno Miranda, de 15 anos, foi localizada na tarde deste sábado (8/8), no Riacho Fundo, por equipes da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante). A menor foi encontrada por volta das 13h, após ter sido dada como desaparecida na manhã da última sexta-feira (7/8), no Núcleo Bandeirante.

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O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) havia acionado, na manhã deste sábado, o sistema Alerta Amber para auxiliar nas buscas pela adolescente. Hilana havia sido vista pela última vez por volta das 7h30 de sexta-feira, na Rua 06, no Núcleo Bandeirante. Este foi o segundo Alerta Amber acionado pelo MJSP em 10 dias para auxiliar nas buscas por um adolescente desaparecido no Distrito Federal.

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Em 31 de julho, o ministério havia divulgado um alerta para ajudar a localizar um adolescente de 17 anos, que desapareceu no Gama no dia anterior. Posteriormente, o adolescente retornou para casa. As circunstâncias do desaparecimento não foram divulgadas. De acordo com dados do MJSP, entre agosto de 2023 e julho de 2026, foram emitidos 100 Alertas Amber em todo o Brasil. O Distrito Federal concentra quase metade das ocorrências, com 46 alertas acionados no período, o equivalente a 46% do total nacional.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Darcianne Diogo e Carlos Silva
postado em 08/08/2026 20:09
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