Adolescente de 15 anos é encontrada após Alerta Amber no DF

Cartaz do Ministério da Justiça sobre o desaparecimento de Hilana Damaceno Miranda, de 15 anos - (crédito: Reprodução/Ministério da Justiça)

A adolescente Hilana Damaceno Miranda, de 15 anos, foi localizada na tarde deste sábado (8/8), no Riacho Fundo, por equipes da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante). A menor foi encontrada por volta das 13h, após ter sido dada como desaparecida na manhã da última sexta-feira (7/8), no Núcleo Bandeirante.

Leia também: MJ aciona Amber Alert após bebê de 28 dias desaparecer em MS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) havia acionado, na manhã deste sábado, o sistema Alerta Amber para auxiliar nas buscas pela adolescente. Hilana havia sido vista pela última vez por volta das 7h30 de sexta-feira, na Rua 06, no Núcleo Bandeirante. Este foi o segundo Alerta Amber acionado pelo MJSP em 10 dias para auxiliar nas buscas por um adolescente desaparecido no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em 31 de julho, o ministério havia divulgado um alerta para ajudar a localizar um adolescente de 17 anos, que desapareceu no Gama no dia anterior. Posteriormente, o adolescente retornou para casa. As circunstâncias do desaparecimento não foram divulgadas. De acordo com dados do MJSP, entre agosto de 2023 e julho de 2026, foram emitidos 100 Alertas Amber em todo o Brasil. O Distrito Federal concentra quase metade das ocorrências, com 46 alertas acionados no período, o equivalente a 46% do total nacional.